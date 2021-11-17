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Başak Cengiz'in katili hakkında savcıdan çarpıcı karar! - Son Dakika

Başak Cengiz'in katili hakkında savcıdan çarpıcı karar!

17.11.2021 10:39

Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz cinayetinin soruşturmasını yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı, katil zanlısı Can Göktuğ Boz'un avukat olan annesi Ayşe Nejla Yomralıoğlu'nun, oğlunun akıl hastanesine sevk edilmesi yönündeki talebini reddetti.

İstanbul Ataşehir'de samuray kılıcıyla katledilen genç mimar Başak Cengiz'in ölümüyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Katil zanlısı Can Göktuğ Boz'un avukat olan annesi Ayşe Nejla Yomralıoğlu, oğlunu 'akıl sağlığı yerinde olmadığı' şeklinde savunarak, "Kendisi 14 yaşından beri psikolojik tedavi görmektedir. Verilen ilaçları düzenli kullandıramadık. Son 2-3 senedir tedaviyi reddediyor ve benimle görüşmemektedir. Sıkıntılarının arttığını, akıl sağlığının yerinde olmadığını ben de gözlemledim. Bu nedenle gözlem altına alınıp tedavisinin yapılmasını talep ediyorum" dedi.

Başak Cengiz'in katili hakkında savcıdan çarpıcı karar! Annenin talebi reddedildi

İKİ ÜNİVERSİTE OKUMASI GEREKÇE SAYILDI

Ancak bu iddiaları Can Göktuğ Boz yalanladı. Özel bir üniversitede mühendislik ve Açık Öğretim Fakültesi Sosyoloji bölümü okuyan Boz, yıllar önce uyuşturucu kullandığı için 17 gün yatılı olarak tedavi gördüğünü, yine aynı yıllarda unutkanlık için de ilaçla tedavi aldığını belirterek, "En son 2016'da tedavi için hastanelere gidiyordum. Son 5 yıldır tedavi için hastaneye gitmedim. Herhangi bir hastalığım bulunmamaktadır" dedi.

Başak Cengiz'in katili hakkında savcıdan çarpıcı karar! Annenin talebi reddedildi

SAVCILIKTAN ANNENİN TALEBİNE RET

Sabah'ta yer alan habere göre; Savcılık şüpheli Can Göktuğ Boz'un annesi ve avukatının akıl sağlığının tespit edilmesi için bulundukları talebi reddetti. En önemli gerekçenin de Boz'un annesi ve avukatını inkar eder ifadesi ve eğitim alabilecek düzeyde akli dengesinin yerinde olması olarak nitelendirildi. Savcının bu kararı almasındaki en önemli gerekçeler ise, katil zanlısının iki üniversite okuması ve zanlının "Hiçbir hastalığım yok, sadece uyuşturucu bağımlısıyım" yönündeki açıklamaları oldu.

BAŞAK'IN AİLESİ İFADE VERDİ

Öte yandan Başak Cengiz'in annesi Beyhan, babası Avni ve ağabeyi Fatih Cengiz, ifade vermek için adliyeye davet edildi. İlk olarak ağabey ifade verdi. Fatih Cengiz, zanlıdan şikayetçi oldu.

Başak Cengiz'in katili hakkında savcıdan çarpıcı karar!

Can Göktuğ Boz, Başak Cengiz, Ataşehir, İstanbul, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Başak Cengiz'in katili hakkında savcıdan çarpıcı karar! - Son Dakika


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