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Başakşehir'de spor çocukluktan başlıyor

6 saat önce

BAŞAKŞEHİR Belediyesi'nin çocuklara sporu sevdirmek için düzenlediği Spor Ligi'nin 6'ıncısı kez gerçekleşti.

Başakşehir'de spor çocukluktan başlıyor, System.String[]

BAŞAKŞEHİR Belediyesi'nin çocuklara sporu sevdirmek için düzenlediği Spor Ligi'nin 6'ıncısı kez gerçekleşti. Başakşehir Belediyesi'nin Başakşehirli çocukların kardeşlik duygularını pekiştirmek için düzenlediği  ilk müsabaka Güvercintepe Spor Parkı'nda  yapıldı.

Başakşehir Belediyesi Spor Parkları arasında bu yıl altıncısı düzenlenen Spor Ligi, futbol turnuvasıyla başladı. Yaklaşık 4 ay sürecek organizasyonda, 5 farklı spor dalında bin 200 çocuk şampiyonluk için ter dökecek.

MÜSABAKALAR 16 HAFTA SÜRECEK

Heyecanları gözlerinden okunan minikler, kıyasıya rekabet ve şampiyonluk için sahaya indi. Sahaya çıkan Başakşehir ve Kayaşehir spor takımları arasındaki mücadele, 1-1 beraberlikle sonuçlandı. 8 yaşındaki Muhammed Furkan, "Futbolu çok seviyorum, şampiyon biz olacağız" diyerek heyecanını dile getirdi. Takımlarına 'Piri Reis', 'Şehit Ömer Halis Demir', 'Şehit Fethi Sekin', 'Şehit Erdem Özçelik', 'Barış Pınarı', 'Vecihi Hürkuş' gibi önemli isimleri veren minikler, büyüklerinden takdir topladı.

Spor Ligi kapsamında öğrenciler, futbolun yanı sıra masa tenisi, satranç, tekvando ve basketbol olmak üzere 5 farklı branşta mücadele edecek. 16 hafta sürecek müsabakalar sonunda dereceye giren takım ve öğrenciler, kupalarını düzenlenecek bir törenle alacak.


Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 11:09 Kaynak: DHA
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