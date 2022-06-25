Başakşehir'de yeni bir viyadük çalışması başladı

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Bahçeşehir 1'inci kısım 2081 Sokak ile 2'nci kısım Vatan Caddesi'ni birbirine bağlayacak yeni bir viyadük çalışmasının başladığını açıkladı. Hafriyat çalışmalarının devam ettiği şantiye sahasında incelemelerde bulunan Kartoğlu, "Başakşehirliler hem zamandan hem de yakıttan tasarruf sağlayacak" dedi.

Zemin etüt çalışmalarının ardından hafriyat çalışmalarına başlandığını belirten Kartoğlu, proje hakkında şantiye sahasında yetkililerden bilgi aldı.

BAHÇEŞEHİR'E ALTERNATİF GÜZERGAH

İlçe sakinlerinin talepleri doğrultusunda viyadük çalışmasına başladıklarını söyleyen Kartoğlu, "Başakşehir'in her noktasında hızlı ve güvenli ulaşım adına çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bahçeşehir'e yeni bir viyadük yapılması için komşularımız talepte bulunmuştu. Uzun süredir üzerinde çalıştığımız projede inşaata başladık. Komşularımız, 1. Kısım ile 2. Kısım mahallelerimizi birbirine bağlayan Ulus Caddesi viyadüğü yerine, Bahçeşehir'de alternatif güzergah oluşturacağımız bu viyadüğü de kullanabilecek. Ayrıca Boğazköy, Hoşdere ve Deliklikaya mevkilerinde ulaşım çok daha rahat hale gelecek" diye konuştu.

21 METRE GENİŞLİĞİNDE VE 150 METRE UZUNLUĞUNDA

Viyadük ile ilgili teknik bilgiler de paylaşan Kartoğu, "Viyadüğümüz 21 metre genişliğinde ve 150 metre uzunluğa sahip. Doğa dostu Başakşehirliler için bisiklet ve yaya yolları da olacak. Başakşehir'in her noktasına kalıcı eserler üretmek için çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.