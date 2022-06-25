Başakşehir'de yeni bir viyadük çalışması başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Başakşehir'de yeni bir viyadük çalışması başladı

25.06.2022 09:16
Başakşehir'de yeni bir viyadük çalışması başladı

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Bahçeşehir 1'inci kısım 2081 Sokak ile 2'nci kısım Vatan Caddesi'ni birbirine bağlayacak yeni bir viyadük çalışmasının başladığını açıkladı.

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Bahçeşehir 1'inci kısım 2081 Sokak ile 2'nci kısım Vatan Caddesi'ni birbirine bağlayacak yeni bir viyadük çalışmasının başladığını açıkladı. Hafriyat çalışmalarının devam ettiği şantiye sahasında incelemelerde bulunan Kartoğlu, "Başakşehirliler hem zamandan hem de yakıttan tasarruf sağlayacak" dedi.

Zemin etüt çalışmalarının ardından hafriyat çalışmalarına başlandığını belirten Kartoğlu, proje hakkında şantiye sahasında yetkililerden bilgi aldı.

BAHÇEŞEHİR'E ALTERNATİF GÜZERGAH

İlçe sakinlerinin talepleri doğrultusunda viyadük çalışmasına başladıklarını söyleyen Kartoğlu, "Başakşehir'in her noktasında hızlı ve güvenli ulaşım adına çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bahçeşehir'e yeni bir viyadük yapılması için komşularımız talepte bulunmuştu. Uzun süredir üzerinde çalıştığımız projede inşaata başladık. Komşularımız, 1. Kısım ile 2. Kısım mahallelerimizi birbirine bağlayan Ulus Caddesi viyadüğü yerine, Bahçeşehir'de alternatif güzergah oluşturacağımız bu viyadüğü de kullanabilecek. Ayrıca Boğazköy, Hoşdere ve Deliklikaya mevkilerinde ulaşım çok daha rahat hale gelecek" diye konuştu.

21 METRE GENİŞLİĞİNDE VE 150 METRE UZUNLUĞUNDA

Viyadük ile ilgili teknik bilgiler de paylaşan Kartoğu, "Viyadüğümüz 21 metre genişliğinde ve 150 metre uzunluğa sahip. Doğa dostu Başakşehirliler için bisiklet ve yaya yolları da olacak. Başakşehir'in her noktasına kalıcı eserler üretmek için çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.


YORUMLAR
500
Medipol Başakşehir'de yeni sezon hazırlıkları Medipol Başakşehir'de yeni sezon hazırlıkları Medipol Başakşehir'de hazırlıklar sürdü Medipol Başakşehir'de hazırlıklar sürdü
Kaynak: DHA

Vatan Caddesi, Bahçeşehir, Başakşehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başakşehir'de yeni bir viyadük çalışması başladı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
01:08 Hava almak için balkona çıkan adam, pusu kuran kişiler tarafından kurşun yağmuruna tutuldu
01:04 Kanada'da madenciler, 30 bin yıllık mamut yavrusu buldu
01:02 Ebru Şancı'dan dekoltesini kapatmaya çalışan eşine "RTÜK Genel Müdürü" esprisi
00:38 Meteoroloji'den hafta sonu için sağanak yağış uyarısı: Sel ve su baskını olabilir
00:09 Ersan Şen'in "Cemal Metin Avcı'ya verilen haksız tahrik indirimi kararı doğru" sözü eleştiri oklarının hedefi oldu
23:59 CSKA Sofya forması giyen futbolcudan haber yok! Kulübü açıklama yaptı: Kendisinden haber alamıyoruz
23:10 Marmaris'teki yangının acı bilançosunu Bakan Kirişci paylaştı: 4 bin 500 hektar alan küle döndü
22:59 Fenerbahçe'ye transfer olması beklenen Abdülkerim Bardakcı Galatasaray'la yarın sözleşme imzalayacak! İşte ilk sözleri
22:46 Mehmet Ağar'ın sözlerine Sedat Peker'den yanıt: Bu işi düzelt yoksa SADAT'çılardan kötü duruma düşersin
22:30 Kalvin Phillips yeniz sezonda Manchester City forması giyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2022 09:21:27. #1.11#
SON DAKİKA: Başakşehir'de yeni bir viyadük çalışması başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement