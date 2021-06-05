Üye Girişi
Başakşehir Yeni Medya Akademi'de yeni dönem başladı - Son Dakika

Başakşehir Yeni Medya Akademi'de yeni dönem başladı

05.06.2021 17:19
Başakşehir Yeni Medya Akademi'de yeni dönem başladı, System.String[]

Türkiye'de alanında ilk ve tek olan Başakşehir Yeni Medya Akademi'sinde yeni dönem dersleri başladı.

Türkiye'de alanında ilk ve tek olan Başakşehir Yeni Medya Akademi'sinde yeni dönem dersleri başladı. Alanında uzman eğitmenlerle buluşan gençlerin ilk ders heyecanına Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu da ortak oldu.

Başakşehir Belediyesi LivingLab Teknoloji ve İnovasyon Merkezi'nde modern stüdyolar ve sınıflarda eğitim alacak genç YouTuber ve radyocu adayları, yeni dönemin ilk dersinde bir araya geldi. Başakşehir'de "mutluluğun sesi"ne yeni sesler katmak için kurulan Radyo Akademi'nin 4. döneminde mülakatla belirlenen 18 kursiyer ile medya sektörünün önemli isimlerinin bilgi ve tecrübelerini aktardığı Yeni Medya Akademi'nin 3. döneminde mülakatla belirlenen 17 kursiyerin eğitimleri başladı.

Başkan Kartoğlu kursiyerlerle buluştu

Yeni Medya Akademi ve Radyo Akademi'nin ilk ders konuğu olan Başkan Kartoğlu, yeni dönem kursiyerlerine başarılar diledi. Gençlerin her zaman yanında olduklarını söylenen Başkan Kartoğlu, "Sizlerin gelişimine bir nebze de olsa katkı sağlamak, geleceğinize ışık tutmak ve hedeflerinize giden yolda size kolaylıklar sağlamak bizleri mutlu ediyor. Alanında uzman isimlerle bir araya gelerek eğitim alma fırsatı bulacaksınız. Bu sizin geleceğinize yön vermenize de büyük katkı sağlayacaktır. Sizden en büyük isteğim, yeteneklerinizi keşfetmenizdir. Buradan mezun olduktan sonra profesyonel iş kollarında işe başlama imkanına sahip olacaksınız. Bizler de sizinle gurur duyacak, bizim eğitimlerimize katılan öğrencimiz şimdi bizi temsil ediyor diyebileceğiz." diye konuştu.

Genç yetenekler usta eğitmenlerle buluştu

Başakşehir Belediyesi, Radyo Akademi'deki dersler için Türkiye'nin önemli radyocuları aynı çatı altında bir araya getirdi. 6 hafta sürecek olan dördüncü dönemin ilk gününde; Melih Kurtuluş radyo tarihi ve podcaste, Mehmet Ercan radyo program yapımcılığı, Onur Sakar radyoda haber teknikleri, Okan Ateş diksiyon, Emrah Tolga Şahin prodüksiyon teknikleri, İbrahim Yaman ise kurumsal iletişim ve reklam alanındaki tecrübelerini gençlere aktardı.

Yeni Medya Akademi'de ise gençlere içerik oluşturma, çekim ve kurgu gibi birçok alanda 8 hafta boyunca eğitim verilecek. Eğitimlerin ilk gününde; Ersin Çelik YouTube politikaları ve kuralları, Erem ŞentürkYouTube kanal açma ve kanal yönetimi, Kaan Atilla Taşkınkamera ve çekim teknikleri, Kadir Çetin diksiyon, Niyazi Dölek yeni medya, Onur Barış kurgu alanındaki tecrübelerini yeni kursiyerlerle paylaştı.

Maskeli ve mesafeli eğitim

Radyo Akademi ve Yeni Medya Akademi eğitimleri, önceki dönemlerde olduğu gibi, koronavirüse karşı yoğun önlemlerle başladı. Akademiye seçilen kursiyerlerin ateşleri ölçülerek sınıflara alındı. Başakşehir Living Lab'e maskeyle giriş yapan kursiyerlerin, hijyen kurallarına ve sınıflarda da sosyal mesafe kuralına uymasına büyük önem gösterildi. - İSTANBUL

Başakşehir Yeni Medya Akademi'de yeni dönem başladı
Başakşehir Yeni Medya Akademi'de yeni dönem başladı
Başakşehir Yeni Medya Akademi'de yeni dönem başladı
Başakşehir Yeni Medya Akademi'de yeni dönem başladı

Başakşehir, Türkiye, Radyo, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başakşehir Yeni Medya Akademi'de yeni dönem başladı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kurt köpeğinin çocuğa saldırdığı korkunç anlar anbean kaydedildi Kurt köpeğinin çocuğa saldırdığı korkunç anlar anbean kaydedildi Akhisarlı futbolcu, Ahmet Çakar'dan şantaj ve dolandırıcılık gerekçesiyle şikayetçi oldu Akhisarlı futbolcu, Ahmet Çakar'dan şantaj ve dolandırıcılık gerekçesiyle şikayetçi oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Doğal makasınız yok mu?" diyerek cebinden çakı çıkardı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şırnak Valisi'ne: Makas yoksunu musun? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şırnak Valisi'ne: Makas yoksunu musun? Otobüste hayrete düşüren olay! Seyahat eden genç, yaşlı kadının saçlarını çakmakla yaktı Otobüste hayrete düşüren olay! Seyahat eden genç, yaşlı kadının saçlarını çakmakla yaktı Acun Ilıcalı'ya, Acun Ilıcalı'ya, "Senin kanalında olmaktan utanıyorum" demişti! Erkan Petekkaya'dan geri adım geldi Kullanılmış iç çamaşırlarını satarak aylık 49 bin lira para kazanıyor Kullanılmış iç çamaşırlarını satarak aylık 49 bin lira para kazanıyor Çeşme'de kız arkadaşlarıyla eğlenen Sergen Yalçın'a yorum yağdı: Ersun Yanal vakası yükleniyor Çeşme'de kız arkadaşlarıyla eğlenen Sergen Yalçın'a yorum yağdı: Ersun Yanal vakası yükleniyor

Son Dakika Haberleri
17:20 İtalya'yı ayağa kaldıran ölüm! Genç futbolcu, ırkçılığa dayanamayıp intihar etti
17:12 16 yaşındaki kızı kaçırması nedeniyle gözaltına alınan adam, kızın ifadesinin ardından serbest bırakıldı
17:02 Akhisarlı futbolcu, Ahmet Çakar'dan şantaj ve dolandırıcılık gerekçesiyle şikayetçi oldu
16:55 3'üncü kattan düştü, alkol aldığı öğrenilmesin diye yaralı halde kaçtı
16:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Doğal makasınız yok mu?" diyerek cebinden çakı çıkardı
16:34 Cinsel terapi bahanesiyle genç kızları taciz eden sapık, eski sevgilisinin kuzenini de istismar etmiş
16:32 Fenerbahçe'de yönetici Metin Sipahioğlu, basını bombaladı: Üç maymunu oynayan şerefsizler
16:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şırnak Valisi'ne: Makas yoksunu musun?
15:58 İtalyan devi Inter'den Diyarbakır'a futbol yatırımı! Akademi kurdu
15:41 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Marmara'daki deniz salyası tehdidiyle ilgili talimatı verdim, Marmara'yı bu beladan kurtaracağız
İtalya'yı ayağa kaldıran ölüm! Genç futbolcu, ırkçılığa dayanamayıp intihar etti İtalya'yı ayağa kaldıran ölüm! Genç futbolcu, ırkçılığa dayanamayıp intihar etti         
17:20
16 yaşındaki kızı kaçırması nedeniyle gözaltına alınan adam, kızın ifadesinin ardından serbest bırakıldı 16 yaşındaki kızı kaçırması nedeniyle gözaltına alınan adam, kızın ifadesinin ardından serbest bırakıldı         
17:13
3'üncü kattan düştü, alkol aldığı öğrenilmesin diye yaralı halde kaçtı 3'üncü kattan düştü, alkol aldığı öğrenilmesin diye yaralı halde kaçtı         
16:55
Korona sonrası yaşamını yitiren 8 yaşındaki Toprak'ın anne ve babası yürek dağladı Korona sonrası yaşamını yitiren 8 yaşındaki Toprak'ın anne ve babası yürek dağladı         
16:20
"Dik dur eğilme" sloganlarını Bakan Soylu karşılıksız bırakmadı: Allah sizin emrinize amade olmaktan uzaklaştırmasın         
15:45
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Marmara'daki deniz salyası tehdidiyle ilgili talimatı verdim, Marmara'yı bu beladan kurtaracağız Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Marmara'daki deniz salyası tehdidiyle ilgili talimatı verdim, Marmara'yı bu beladan kurtaracağız         
15:41
Kliniğe beyaz diş hayaliyle girdi, delirten hastalıkla çıktı! Ötenazi isteyen kadın, aldığı iş teklifi sayesinde hayata tutundu Kliniğe beyaz diş hayaliyle girdi, delirten hastalıkla çıktı! Ötenazi isteyen kadın, aldığı iş teklifi sayesinde hayata tutundu         
15:03
Hakkında Hakkında "Köyde yaşıyor" iddiaları öne sürülen Mehmet Akif Alakurt, sosyal medyadan tehdit savurdu         
14:44
132 yılda tamamlanmıştı! Türkiye'nin en korkunç yolu, adrenalin tutkunlarının adresi oldu 132 yılda tamamlanmıştı! Türkiye'nin en korkunç yolu, adrenalin tutkunlarının adresi oldu         
14:27
Genç kadın, yüksek hızlı trende camdan başını çıkardığı sırada ağaca çarparak hayatını kaybetti Genç kadın, yüksek hızlı trende camdan başını çıkardığı sırada ağaca çarparak hayatını kaybetti         
14:26
Azeri gazeteciler, ölümlerini böyle kaydetti! Feci olayın görüntüleri ortaya çıktı Azeri gazeteciler, ölümlerini böyle kaydetti! Feci olayın görüntüleri ortaya çıktı         
14:01
Mahkeme, görüntü olmaması nedeniyle fahri trafik müfettişinin kestiği 1.200 liralık cezayı iptal etti Mahkeme, görüntü olmaması nedeniyle fahri trafik müfettişinin kestiği 1.200 liralık cezayı iptal etti         
13:42
Çiftçi tarlasında dev yılan gördü, telefonuna sarıldı Çiftçi tarlasında dev yılan gördü, telefonuna sarıldı         
13:39
Melike Öcalan, bikinili halleriyle göz doldurdu Melike Öcalan, bikinili halleriyle göz doldurdu         
12:28
TV8'de yayınlanan törende Kerimcan'a ödül verildiğini gören Erkan Petekkaya'dan, Acun Ilıcalı'ya: Utanıyorum sizin kanalınızda olmaktan TV8'de yayınlanan törende Kerimcan'a ödül verildiğini gören Erkan Petekkaya'dan, Acun Ilıcalı'ya: Utanıyorum sizin kanalınızda olmaktan         
11:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla bazı kurum ve kişilerin mal varlıkları donduruldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla bazı kurum ve kişilerin mal varlıkları donduruldu         
10:17
Korku filmlerini andıran görüntüler! Şehrin merkezinde güpegündüz kadınlara taciz Korku filmlerini andıran görüntüler! Şehrin merkezinde güpegündüz kadınlara taciz         
10:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2021 17:35:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Başakşehir Yeni Medya Akademi'de yeni dönem başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement