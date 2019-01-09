Son Dakika Haberleri: Başbakan Abdülmehdi'den Irak Bayrağının İndirilmesine Tepki

Başbakan Abdülmehdi'den Irak Bayrağının İndirilmesine Tepki

1 saat önce

Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi, dün Kerkük kentinde Irak bayrağının indirilip Irak Kürt Bölgesel Yönetimi bayrağının asılmasının Anayasa Mahkemesi kararına aykırı olduğunu söyledi.

Başbakan Abdülmehdi'den Irak Bayrağının İndirilmesine Tepki, System.String[]
Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi, dün Kerkük kentinde Irak bayrağının indirilip Irak Kürt Bölgesel Yönetimi bayrağının asılmasının Anayasa Mahkemesi kararına aykırı olduğunu söyledi.

Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi, dün Kerkük kentinde Irak bayrağının indirilip Irak Kürt Bölgesel Yönetimi bayrağının asılması kriziyle ilgili açıklamalarda bulundu. Başbakanlıkça yapılan yazılı açıklamada, Abdülmehdi'nin konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Berhem Salih ve siyasi taraflarla ile bir telefon görüşmesi yapıldığı aktarıldı. Siyasi taraflara bazı siyasi partilerin binalarında IKYB bayrağının asılması anayasaya aykırı olduğu belirten Abdülmehdi'nin, bayrakların indirilmesini istediği açıklandı. Anayasa Mahkemesi kararına bağlı kalınmasını istediğini belirten Abdülmehdi, görüştüğü kişilerin kendisine, Kerkük'ün tartışmalı bölge olduğunu ve bayrağın asılmasının bir mahsuru olmadığı söylediklerini kaydetti. Başbakan Abdülmehdi ise, Kerkük'ün IKBY dışında olduğunu ve tartışmalı bölgeler ile ilgili anayasal bir karar alınıncaya kadar durumun bu şekilde devam edeceğini vurgulayarak emrivaki uygulamaların kabul edilemez olduğunun altını çizdi.

Öte yandan Irak güvenlik güçlerinin kentte siyasi partilerin binalarında bulunan IKBY bayrağının indirdiği haberlerin asılsız olduğunu söyledi. - BAĞDAT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 10:39 Kaynak: İHA

Anayasa Mahkemesi, Irak Bölgesel Yönetimi, Kerkük, Irak, Politika
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