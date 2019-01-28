Başkan Alıcık İşçileri Yerinde Dinledi

AYDIN (İHA) – Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Yeni Sanayi Bölgesi'nde gerçekleştirdiği ziyaretlerde, "Üretken, güçlü, dünya ülkeleri arasında söz sahibi bir Türkiye ve gelişmiş bir Aydın için vatandaşlarımızı Cumhur İttifakı'nı desteklemeye davet ediyorum" diye konuştu.

AYDIN (İHA) – Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Yeni Sanayi Bölgesi'nde gerçekleştirdiği ziyaretlerde, "Üretken, güçlü, dünya ülkeleri arasında söz sahibi bir Türkiye ve gelişmiş bir Aydın için vatandaşlarımızı Cumhur İttifakı'nı desteklemeye davet ediyorum" diye konuştu.



Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık seçim çalışmaları kapsamında MHP ve AK Parti teşkilat üyeleri ile birlikte Yeni Sanayi Bölgesi'nde çalışan işçileri ziyaret etti.



24 Ocak Perşembe günü gerçekleştirilen MHP Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nın ardından seçim startını verdiklerini ifade eden Alıcık, "2009 yılından bu yana her zaman hem esnafımızı hem işçimizi ziyaret ettik. 31 Mart seçimlerine kadar ise vatandaşlarımıza Cumhur İttifakı'nın önemini anlatacağız. Devletimizin bekası, milletimizin saadeti ve Nazilli'de yaşayan vatandaşlarımızın hak ettiği hizmetleri almaya devam etmesi noktasında çalışmalarımıza devam edeceğiz. Görev yaptığımız 10 yıllık süre boyunca Nazilli'mizi ilklerle tanıştırdık ve güzel eserler bırakarak vatandaşımızın gönlünü kazandık. İnanıyorum ki önümüzdeki seçimlerde Nazilli'de büyük bir başarıya imza atacağız. Cumhur İttifakı olarak Büyükşehir Belediyesi ve Aydın'ın 17 ilçesini kazanacağız. Bu azim ve gayretle sıkmadık el, çalmadık kapı bırakmayacağız. Üretken, güçlü, dünya ülkeleri arasında söz sahibi bir Türkiye ve gelişmiş bir Aydın için vatandaşlarımızı Cumhur İttifakı'nı desteklemeye davet ediyorum" dedi. - AYDIN

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Ağılın İçindeki Cesedi Görmek İsteyen Vatandaşlar, Arbedeye Neden Oldu

Diyarbakır'da Sokak Ortasında Sapık Dehşeti

Millet İttifakı'ndan ve HDP'den Umduğunu Alamayan Celal Doğan, DSP'den Aday Olacak

Sen Anlat Karadeniz Dizisinde Yeni Doğan Bebeğe Terör Saldırısında Öldürülen Eren Bülbül'ün Adı Verildi