Başkan Altay'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Teşekkür

Başkan Altay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gerçekleştirdiği Konya ziyaretinde Büyükşehir Belediyesi'nin yanı sıra bakanlıklar, ilçe belediyeleri ile birçok kamu kurum ve kuruluşun tamamladığı 99 hizmetin açılışını gerçekleştirdiğini kaydederek, açılışı yapılan eserlerin toplam tutarının ise 1 milyar 464 milyon lira olduğunu hatırlattı.

CUMHURBAŞKANIMIZIN KONYA SEVGİSİ VE MUHABBETİ BİR BAŞKA

Başkan Altay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Konya'ya çok ayrı bir değer verdiğini ve Konya'ya olan sevgisini her fırsatta dile getirdiğinin altını çizerek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın bu sevgisi sadece sözde kalmıyor. Gerçekten de Cumhurbaşkanımızın Konya'ya olan sevgisi ve muhabbeti bir başka. Örneğin Cumhurbaşkanımız geçtiğimiz yıl 4 defa şehrimize geldi. Bu yıl da kendisini ikinci kez Konya'da ağırladık. Önümüzdeki aylarda bir kez daha Konya'ya geleceğini kendisi ifade etti. Konya'ya her gelişinde yatırımların açılışlarını gerçekleştiren Sayın Cumhurbaşkanımız dün de şehrimizde tamamlanan 99 eseri vatandaşımızın hizmetine sundular. Dün Sayın Cumhurbaşkanımıza Konya projelerimizi de arz ettik. Şehrimize gösterdikleri ilgi nedeniyle şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

METRO İHALESİ VE HIZLI TREN GARI İKİNCİ 100 GÜNLÜK EYLEM PLANINDA

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Yüksek Hızlı Tren Garı'nın tamamlanarak hizmete sunulması ve Necmettin Erbakan Üniversitesi- Meram Belediyesi arasındaki hafif raylı sisteminin ihaleye çıkılmasının hükümetin 2'inci 100 Günlük Eylem Planı'nda yer alması dolayısıyla da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.