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Başkan Altay'dan Güneysınır'a ziyaret

1 saat önce

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Güneysınır Belediyesini ve AK Parti Güneysınır İlçe Teşkilatı'nı ziyaret ederek, Genç KOMEK Yaz Okulu'nda eğitim alan öğrencilerle bir araya geldi.

Başkan Altay'dan Güneysınır'a ziyaret, System.String[]
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Güneysınır Belediyesini ve AK Parti Güneysınır İlçe Teşkilatı'nı ziyaret ederek, Genç KOMEK Yaz Okulu'nda eğitim alan öğrencilerle bir araya geldi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Güneysınır'da çeşitli ziyaretlerde bulundu. AK Parti Konya İl Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ay ile birlikte AK Parti Güneysınır İlçe Başkanı Mehmet Karaman ve partililerle bir araya gelen Başkan Altay, Güneysınır'ın Konya'da AK Parti'ye en yüksek desteği veren ilçe olduğunu anımsatarak, tüm teşkilat mensuplarına teşekkür etti. Başkan Altay, "Güneysınır'ın geleceğinin çok daha güzel olması için çaba sarf edeceğiz. İnşallah birlikte önemli projeleri hayata geçiririz. Konya, Büyükşehirler sıralamasında Türkiye'de birinci oldu. Bu destekte en büyük pay Güneysınır halkının. Allah onlardan razı olsun" ifadelerini kullandı.

AK Parti Konya İl Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ay da, "Güneysınır AK Parti'nin en güçlü olduğu yerlerden bir tanesi. Bunu 31 Mart seçimlerinde Uğur Başkanımıza verdikleri rekor destekle bir kez daha görmüş olduk. Verdiği bu destekten dolayı Güneysınır halkına teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

"Sorumluluğumuz ağır"

Güneysınır Belediyesini de ziyaret ederek Belediye Başkanı Ahmet Demir ile de görüşen Başkan Altay, yeni dönemin hayırlı olmasını diledi. Sorumluluklarının ağır olduğunu ifade eden Başkan Altay, "Allah'ın izniyle hep birlikte altından kalkarız. Ahmet Demir bey zaten tecrübeli bir başkanımız. Allah muvaffak etsin" şeklinde konuştu.

Yeni dönemde birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaya devam edeceklerini belirten Güneysınır Belediye Başkanı Ahmet Demir de, Güneysınır'ın Başkan Altay'a sevgisini en yüksek oyu vererek sandıkta gösterdiğini söyledi.

Başkan Altay, Güneysınır ziyareti kapsamında son olarak Büyükşehir Belediyesi GENÇ KOMEK Yaz Okulu'nda eğitim gören öğrencilerle bir araya geldi. Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor yapan öğrencilerle yakından ilgilenerek sohbet eden Başkan Altay, Büyükşehir Belediyesi Yaz Spor Okullarında futbol ve badminton lisansı alan 33 öğrenciye de sertifikalarını verdi. - KONYA
Uğur İbrahim Altay, Güneysınır, AK Parti, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 03:59 Kaynak: İHA
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