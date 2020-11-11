Başkan Altay: "Ereğlimize güzel hizmetler yapmayı sürdüreceğiz" - Son Dakika

Başkan Altay: "Ereğlimize güzel hizmetler yapmayı sürdüreceğiz"

11.11.2020 15:32
Başkan Altay:

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Ereğli'de yatırımlarda incelemelerde bulunarak esnaflar, muhtarlar ve ilçe halkıyla buluştu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Ereğli'de yatırımlarda incelemelerde bulunarak esnaflar, muhtarlar ve ilçe halkıyla buluştu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Ereğli'de yatırımlarda incelemelerde bulunarak esnaflar, muhtarlar ve ilçe halkıyla buluştu. Dün akşam Ereğli'ye giden Başkan Altay, akşam saatlerinde ilk olarak KOSKİ hizmet binası olarak da kullanılmaya başlanan Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Çalışma Ofisi'nin açılışını gerçekleştirdi. İlçelerde çalışma ofisleri açtıklarını belirten Başkan Altay, "Ereğli'de de bismillah dedik. Teşkilatımızla, muhtarlarımızla ve STK temsilcilerimizle toplantılar gerçekleştiriyoruz. Ayrıca başkanlık ofisimizin giriş katında KOSKİ'miz hizmet vermeye başladı. Hem KOSKİ'mize hem Ereğlimize yakışır bir binada hizmet vermeye başlıyoruz. Atatürk Caddesi'ndeki binamıza tüm hemşehrilerimi bekliyorum" dedi.

"Ereğli çok kıymetli"

Büyükşehir Belediyesi tarafından restorasyonu yapılarak Millet Kıraathanesi olarak hizmet veren Rüstem Paşa Kervansarayı'nda incelemelerde bulunan Başkan Altay, sabah Ereğli Sebze ve Meyve Hali ve çevresindeki esnafları ziyaret ederek Ereğli Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) sanayicilerle bir araya geldi. Başkan Altay, Ereğli'nin çok kıymetli olduğunu belirterek, "Ereğli, merkez dışındaki en büyük ilçemiz. Seçimde de bize çok yüksek destek verdi. Teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Başkan Altay muhtarlarla görüştü

Ereğli Özel Bilim Teknik Koleji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek öğrencilerle de bir araya gelen Başkan Altay, Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Çalışma Ofisi'nde muhtarlarla da bir araya geldi. Başkan Altay, " Seydişehir'de ve Ereğli'de çalışma ofislerimiz hizmet vermeye başladı. Akşehir ve Beyşehir'de de açacağız. Hal ile ilgili de bir çalışma yapacağız inşallah. Yarı Olimpik Yüzme Havuzu sözü vermiştik. 2021 yılı içinde yüzme havuzu yapımına da başlarız. Ayrıca bir Gençlik Merkezi ve Bilgehane için etüt merkezi çalışmamız var. Birlik ve beraberlik içinde Ereğlimize güzel hizmetler yapmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Başkanlık Çalışma Ofisi'nde Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu ile de görüşen Başkan Altay, AK Parti Ereğli İlçe Başkanlığı görevine yeniden seçilen Zübeyir Dursun'u ziyaret etti. Dursun'u tebrik eden Başkan Altay, teşkilat mensuplarıyla da istişarelerde bulundu. - KONYA

Başkan Altay: Ereğlimize güzel hizmetler yapmayı sürdüreceğiz
Başkan Altay: Ereğlimize güzel hizmetler yapmayı sürdüreceğiz
Başkan Altay: Ereğlimize güzel hizmetler yapmayı sürdüreceğiz
Başkan Altay: Ereğlimize güzel hizmetler yapmayı sürdüreceğiz
Başkan Altay: Ereğlimize güzel hizmetler yapmayı sürdüreceğiz

Büyükşehir Belediyesi, Ereğli, Konya, Altay, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Altay: 'Ereğlimize güzel hizmetler yapmayı sürdüreceğiz' - Son Dakika


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