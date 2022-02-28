Son dakika haber: Tuz Gölü'nü koruyacak atık su arıtma tesislerinde sona yaklaşıldı - Son Dakika

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapımı süren Cihanbeyli merkez ve Gölyazı Atık Su Arıtma Tesisleri ile Kulu Ömeranlı ve Tuzyaka Atık Su Arıtma Tesislerinin yapımında sona gelindi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Bakanlar Kurulu Kararı ile "Özel Çevre Koruma Bölgesi" ilan edilen, biyolojik çeşitliliğin korunması açısından büyük önem taşıyan ve uluslararası kriterlere göre A sınıfı bir sulak alan olan Tuz Gölü'nü koruma amaçlı yapılan atık su arıtma tesislerinin 2022'de tamamlanmasının planlandığı belirtildi.

Açıklamada Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın şu görüşlerine yer verildi:

"Cihanbeyli ilçe merkezi ve Gölyazı Mahallesi ile Kulu Ömeranlı ve Tuzyaka mahallelerinden kaynaklanan atık sular nihai olarak Tuz Gölü'ne deşarj edilmekteydi. Tuz Gölü Havzası'nda çevre kirliliğinin önlenmesi için bu mahallelerden kaynaklanan atık suların arıtılması büyük önem arz ediyor. Tesislerimizin tamamında Kentsel Atık Su Arıtma Yönetmeliği'ne istinaden 'Hassas bölgeler' için deşarj standartları seçilmiştir. Tesislerimiz, uzun havalandırmalı aktif çamur prosesli olup, karbon gideriminin yanında azot ve fosfor giderimi de yapacak. Atık su arıtma tesislerimizde atık sular çevreye zarar vermeyecek şekilde arıtılacak ve arıtılmış atık sular sulama amaçlı da kullanılabilecek."