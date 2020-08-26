Başkan Ataç yol ve kaldırım çalışmalarını inceledi - Son Dakika

İlçede devam eden yol ve kaldırım çalışmalarını yerinde inceleyan Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, "İlçemizin üstyapısını daha iyi noktalara getirebilmek için yoğun bir tempoyla çalışıyoruz" dedi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, ilçe genelinde devam eden üstyapı çalışmalarını inceledi. Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı Bülent Rıfkı Ustaoğlu ile birlikte Derman Caddesi'nde sürdürülen çalışmaları inceleyerek Fen İşleri Müdürlüğü yetkililerinden bilgiler alan Başkan Ataç, çalışanlara da kolaylıklar diledi.

Kentte sürdürülen üstyapı çalışmalarına ilişkin bir değerlendirmede bulunan Başkan Ataç, "Fen İşleri Müdürlüğümüz ile ilçemizin genelinde üstyapı çalışmalarımız devam ediyor. Yaşam alanlarımızda sorunsuz bir üstyapı oluşturabilmek adına titizlikle çalışıyoruz. Sorun oluşan noktalar belirlendikten sonra hızla iyileştiriliyor. Belirlenen program çerçevesinde yaz sezonunu yoğun bir tempo ile sürdüreceğiz" diye konuştu.

Öte yandan asfalt çalışmaları Fevziçakmak Mahallesi Fenerli, Ertuğrul, Ertorun, Kenan, Çiftehan, Erdal, Eryiğit, Aldemir ve Akkale Sokak, Şarhöyük Mahallesi Teymen Hepigler ve Sarı Sokak, Uluönder Mahallesi Mehmet Akif ve Barbaros İlkokulu (set yapımı), Şirintepe Mahallesi Avcılık ve Demirel Sokak, Şeker Mahallesi 4564. Sokak'ta devam ediyor.

Kaldırım, kilit taş ve bordür çalışmaları ise Çamlıca Mahallesi Donatım ve Atalar Sokak, Batıkent Mahallesi Leventoğlu, Gülensu, Altıparmak, Kevser, Durusoy ve Aytekin Sokak, Ömerağa Mahallesi Turgut Reis Caddesi ve Yılmazlar Sokak, Şirintepe Mahallesi Akarsu ve Abadan Sokak, Şeker Mahallesi Bolbay Sokak, Esentepe Mahallesi Diksu Sokak, Uluönder Mahallesi Yunus Emre Devlet Hastanesi çevresi, Hoşnudiye Mahallesi 732. Sokak, Mamure Mahallesi Şenlik Sokak, Ertuğrulgazi Mahallesi Hakan Balcı Sokak'ta tüm hızıyla sürüyor.

Ayrıca üstyapı çalışmaları çerçevesinde yol iyileştirme, stabilize, freze ve mekanik serim çalışmaları da Çamlıca, Şeker, Yusuflar, Takmak, Fatih ve Sazova mahallelerinde gerçekleştiriliyor.

Mahalle sakinleri de gerçekleştirilen çalışmalardan dolayı memnuniyetlerini belirtiyor. - ESKİŞEHİR