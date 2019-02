Başkan Babaş, Milli Eğitim Müdürlüğü ile Sağlık-Sen'i Ziyaret Etti

Kastamonu Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Tahsin Babaş, AK Parti İl ve İlçe Yönetim Kurulu Üyeleriyle birlikte İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Sağlık-Sen Kastamonu Şubesini ziyaret etti.

Ziyaretlerde Milli Eğitim Müdürlüğü ve sağlık çalışanlarıyla bir araya gelen Başkan Babaş, bugüne kadar yapılan ve yapılacak projeler hakkında bilgiler verdi.



"Projelerimizi kaynaklarıyla birlikte açıklıyoruz"



Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Tahsin Babaş, şunları söyledi: "Biz projelerimizi açıklarken kaynaklarına varıncaya kadar belirtiyoruz. Belediyecilik kaynakları iyi kullanabilmekten geçmektedir. Bundan dolayı atacağımız her adımı çok iyi hesap ediyoruz. Öyle yaparız, yapacağız demekle işler olmuyor. Nasıl yapacağını anlatman gerekiyor. Bizler bunu anlatabiliyoruz. Neden anlatabiliyoruz? Mesleğimiz belediyecilikte ondan. Önümüzdeki dönem için hazırladığımız 125 projenin her ayrıntısını tamamladık. Projelerimizin bir bölümünü açıkladık. Yakında tüm projelerimizi açıklayacağız. Bu projelerimizi nasıl hayata geçireceğimiz noktasındaki kaynaklarımız da hazır. Biz Kastamonu'muza hizmet için söz değil proje üretiyoruz ve proje anlatıyoruz. Kastamonu'ya başka türlü hizmet edemezsiniz. Bugüne kadar ilimize sözle değil icraatla hizmet edildi bundan sonrada öyle olacaktır"



"Genel hizmetler ile yerel hizmetleri birbirine entegre ettik"



Türkiye'nin en az borcu olan il belediyesi olduklarını söyleyen Başkan Babaş, "2014 yılından bu tarafa bütçe gelirimizi yüzde 156'lık bir artış gerçekleşmiş. Tahakkukun tahsilata oranı yüzde 95'in üzerine çıkmış. İrili ufaklı 1016 proje şehrimizde hayata geçmiş. Kastamonu Belediyesi yaklaşık 300 milyon TL'lik bir yatarımı kentine kazandırmıştır. Bakanlıklar ile yaptığımız müşterek projelerle bu yatırım tutarı 800 Milyon TL'nin üzerine çıkacaktır. Rakamlar bize gösteriyor ki belediyemiz şeffaf mali yapısıyla vatandaşının güvenini kazanmıştır. Yine yaptıklarımızın yapacaklarımızın teminatı olduğu açıktır. Kastamonu Belediyesi artık daha güçlüdür. Genel hizmet ile yerel hizmetler birbirine en iyi şekilde entegre edilmiştir. Kısacası görevde olduğumuz süre içerisinde Kastamonu'muz kazanmıştır" dedi.



"Hedef bin evin cephe sağlıklaştırmasını tamamlamak"



Kastamonu'nun tarihi, kültürü ve ecdat yadigarı sivil mimari eserlerin kendileri için çok önemli olduğuna işaret eden Başkan Babaş, "Bunun için tarihi ve kültürel çalışmaları biz başlattık. Şehrimizi tarihi Kastamonu ve yeni Kastamonu olarak ele aldık. Tarihi Kastamonu'da tam korumacı bir anlayışla çalışmalarımızı yürütüyoruz. Yaptığımız çalışmalara Tarihi Kentler Birliği tarafından üç yılda üç ödül verildi. Belediye tarihinde bir ilk gerçekleşti. Sokak Sağlıklaştırma, tarihi meydan yenileme projeleri, tarihi çarşıların cephe iyileştirmeleri gibi başlıklar altında şehrimize 60 milyon TL'lik yatırım yaptık. Onlarca asırlık konak, 300 ev ve ticaret alanının cephe iyileştirmelerini gerçekleştirdik. Önümüzdeki dönemde kale ve civarında ilk etapta bin toplamda ise yaklaşık üç bin konutun kentsel yenileme projesi kapsamında tarihi ve kültürel mirasımıza uygun hale getireceğiz. Bu çalışmayı Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ile birlikte yapacağız. Tarihi Nasrullah Meydanımız ile tarihi Kalemiz arasında tarih ve kültür koridorunu oluşturacağız. UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi hedeflerine tüm eksiklikleri gidererek ilerliyoruz" diye konuştu.



"Hemşehrilerimizin talepleri bizim için asıl olandır"



Şehrin genel revizyon imar planının 2011 yılında onaylandığına dikkat çeken Başkan Babaş, "Tosya Yolu İmar Planı'nın ilk onay tarihi 1995 yılıdır. 2011 yılında ise revize imarı onaylanmıştır. Bizde bu imar planlarını doğru bulduğumuz için aynı şekilde devam ediyoruz. İmar revizyon planları da aynı Atık Su Arıtma Tesisi projesi gibi ilimiz açısından doğru bir projedir. Biz yaptığımız tüm çalışmalarda halkımızın talebini ve mevzuatı gözettik. Bu doğrultuda hemşehrilerimizin gönül rızasının olmadığı veya talep etmediği hiçbir projeyi hayata geçirmedik. Atık Su Arıtma Tesisi projemiz, KASKİ Müdürlüğü yaptığım 2008 yılı itibariyle takip ettiğim projedir. Bu projenin bizzat içinde olan ve her noktasını bilen bir kişi olarak IPA-2 programından ihaleye çıkmasını memnuniyet vericidir. Çünkü belediyemizin öz kaynağından çok büyük harcamalar yapmadan ilimiz açısından çok önemli bir projeyi hayata geçirmiş olacağız" şeklinde konuştu.



"Bir il belediyesi için nüfus göstergedir"



"Bir il belediyesi için ilinin nüfusu göstergelerden biridir" diyen Başkan Babaş, "2014 yılından bu tarafa nüfusumuz hep arttı. Şuanda Kastamonu'muzun merkez nüfusu bir önceki yıla göre bin 545 kişi artmıştır. Şehir merkezimizin nüfusu bugün itibariyle 118 bin 282 olmuştur. Kentimiz gelişmekte ve büyümektedir. Bizler bu gelişime ve büyümeye belediye olarak hazırlıklıyız. Tüm projelerimizi bu doğrultuda oluşturuyoruz. İl merkezimizde vasıta sayısı ise 75 bin civarındadır. İlimizdeki konut sayısına baktığımızda ev başına yaklaşık 1,5 araç görünmektedir. Bundan dolayı yeni kavşak ve köprü projelerimizi tamamladık. Ancak otopark kullanımını daha yaygınlaştırmalıyız. Bunun içinde yeni otopark projelerimizi hazırladık. Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar yaptığımız otoparklarla, 700 aracın üstünde kapasiteye sahip park alanlarını oluşturduk. Önümüzdeki süreçte de bu çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. - KASTAMONU

