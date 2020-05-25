Başkan Çelik bayramda çalışanları unutmadı - Son Dakika

Başkan Çelik bayramda çalışanları unutmadı

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, bayramda çalışan belediye birimleri ile kaymakamlık, itfaiye, emniyet ve sağlık kurumlarını ziyaret ederek, çalışanların bayramını tebrik etti.

Başkan Çelik bayramda çalışanları unutmadı, System.String[]

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, bayramda çalışan belediye birimleri ile kaymakamlık, itfaiye, emniyet ve sağlık kurumlarını ziyaret ederek, çalışanların bayramını tebrik etti.


Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, bayramda çalışanları ziyaret ederek, bayramlarını tebrik etti. Başkan Çelik, ilk ziyaretini Şehzadeler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne yaptı.


"Zabıta belediyemizin görünen yüzü"


Zabıta personeline çikolata ikramında bulunarak bayramlarını tebrik eden Başkan Çelik, gece gündüz, hafta sonu bayram demeden görev yapan zabıta personeline teşekkür ederek, bayramlarını kutladı. Burada bir açıklama yapan Başkan Çelik, "Şehzadeler Belediyesi'nin bayramda da mesai mefhumu dinlemeden çalışan mesai arkadaşlarımızın başında Zabıta birimimiz geliyor. Zabıta belediyemizin görünen yüzü. Her konuda vatandaşlarımızın yanında. Özellikle bu pandemi sürecinde yoğun bir mesai sarf ettiler. Birçok kamu kurum ve kuruluşunda personeller esnek çalışmaya geçti, idari izinli sayıldı iş yükleri hafifledi. Ancak belediyelerde tam tersine oldu. İş yükü artan personellerimizin başında zabıta müdürlüğümüz geliyor. Her gün vatandaşımızın sağlığı için, gelen yeni genelgeleri tatbik etmek, düzeni sağlamak, pazaryerlerinde giriş çıkışı kontrol etmek ve sosyal mesafeyi sağlamak, marketleri denetlemek gibi sayısız görevleri oluştu. Ben zabıta birimimizdeki tüm mesai arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Gerçekten de gece gündüz, hafta sonu bayram demeden büyük bir fedakarlıkla, can güvenliklerini sağlıklarını da riske atarak Şehzadeler halkının huzuru ve sağlığı için özveriyle çalıştıkları için zabıta arkadaşlarıma şehrim adına, halkım adına teşekkürlerimi sunuyorum, bayramlarını tebrik ediyorum. Aileleri ile birlikte daha nice sağlıklı bayramlara ulaşmalarını diliyorum" dedi. Başkan Çelik daha sonra belediyenin temizlik işleri şantiyesini ziyaret ederek, burada görev yapan Temizlik İşleri Müdürlüğü personelleri ile bayramlaştı. Onlara çikolata ikramında bulunarak pandemi sürecindeki özverili çalışmaları için teşekkür etti.


"Emniyet personelimize yürekten teşekkür ediyorum"


Başkan Çelik, bayram ziyaretleri kapsamında daha sonra Şehzadeler İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret etti. İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Erkalaycıoğlu ve emniyet görevlileri ile bayramlaşan Başkan Çelik, onlara çalışmalarında kolaylıklar dileyerek, "Emniyetimiz bizim huzurumuz ve güvenliğimiz için kendi canlarını hiçe sayarak çaba ve gayret sarf ediyor. Pandemi sürecinde de kendi güvenlikle ilgili görevlerinin dışında Vefa Sosyal Destek gruplarında hayatı kolaylaştırabilmek için de görev aldılar. Ben ilçemizin belediye başkanı olarak, halkın bir hizmetkarı olarak halkım adına tüm emniyet personelimize yürekten teşekkür ediyorum. Bu vesileyle şehit polislerimize de Allah'tan rahmet gazilerimize acil şifalar diliyorum. Emniyet güçlerimize saygı ve sevgilerimi sunuyor bayramlarını tebrik ediyorum." şeklinde konuştu.


"Sağlık çalışanları pandemi sürecinin kahramanları"


Başkan Çelik ziyaretleri kapsamında daha sonra Şehzadeler İlçe Sağlık Müdürlüğünü ziyaret etti. İlçe Sağlık Müdürü Uzman Doktor Müjde İlgün ve kurum yöneticileri ile bir araya gelen Başkan Çelik daha sonra kurum çalışanlarını ziyaret ederek, bayramlarını kutladı. Başkan Çelik yaptığı açıklamada şunları söyledi: "İlçe Sağlık Müdürlüğümüzü ziyaret ederek, sağlık çalışanlarımız ile bayramlaştık. Pandemi sürecinde kendi hayatlarını riske atarak büyük bir özveri ile çalıştılar. Onlar bu sürecin kahramanları. Özveriyle çalışarak dünyaya büyük bir örnek sergilediler. Bu vesile ile tüm sağlık çalışanlarımıza Şehzadelerin bir hizmetkarı olarak halkım adına şükranlarımı sunuyorum."


Başkan Çelik daha sonra Şehzadeler Kaymakamlığı, itfaiye ve İl Sağlık Müdürlüğü'nü ziyaret ederek, burada mesai yapan kamu görevlilerinin bayramını tebrik etti. - MANİSA

Ömer Faruk Çelik, Şehzadeler, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.05.2020 05:01 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Çelik bayramda çalışanları unutmadı - Son Dakika

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