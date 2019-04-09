Başkan Çelik'ten Başkan Ergün'e Ziyaret

Başkan Ergün ve Başkan Çelik'in birbirlerini tebrik ettiği ziyarette, birlik ve beraberlik mesajları verilerek önümüzdeki hizmet döneminde en güzel hizmetlerin Manisa'ya kazandırılmaya devam edileceği belirtildi.

31 Mart'ta gerçekleştirilen mahalle idareler seçimlerinde Şehzadeler Belediye Başkanlığı görevine tekrardan seçilen Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e ziyarette bulundu. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya ile Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü'nün de yer aldığı ziyarette, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e yeni görevinde başarılar dileyerek çiçek takdim etti. Ziyarette konuşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Allah utandırmadı. Hayırlı uğurlu olsun. Rabbim utandırmasın. Allah hepimize hayırlı görevler yapmayı nasip etsin. Sandıkta çıkan sonuçlara herkesin saygı duyması lazım. Ben de bu süreçte sahada bugüne kadar yapmış olduğunuz hizmetlere teşekkür ediyorum. Bundan sonra da inşallah daha güzel hizmetlere kaldığımız yerden devam ederiz düşüncesindeyim" diye konuştu.

"Gönül Birlikteliğini Hizmet Birlikteliğine Dönüştüreceğiz"

Başkan Ergün'ü tebrik ederek sözlerine başlayan Başkan Çelik ise, "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hizmetlerinin artarak devam etmesi ve üstün başarılar dileklerimi iletiyorum.Seçimlerde birlikte omuz omuza çalıştık. Öncelikli olarak biz Cumhur ittifakı birlikteliğinin Şehzadeler ve Manisa'mız için doğru bir karar olduğuna yürekten inandık. Bu bağlamda da seçim kampanyamız boyunca meclis üyesi adaylarımızla birlikte her gittiğimiz yerde hem Şehzadeler Belediyemizin yaptıklarını anlattık hem Büyükşehir Belediyemizin yaptıklarını, yapacaklarını anlattık ve hem kendimize, hem de değerli Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e destek talebinde bulunduk. Bunu da bütün samimiyetimizi ve yüreğimizi ortaya koyarak yaptık. Sonraki sürecin şehrimiz ve ülkemiz için çok daha güzel olacağına yürekten inanıyorduk. Allah mahcup etmedi. Hem Büyükşehir Belediyesi'nde hem de Şehzadeler Belediyesi'nde halkımızın teveccühü ile tekrar seçildik. Bundan sonraki süreçte de aramızdaki birlik, beraberlik, sevgi ve saygıyla daha çok birlikte olacağız, daha çok hizmet edeceğiz. Gönül birlikteliğini hizmet birlikteliğine dönüştürerek bundan da Manisalıların istifade etmesini temin etmiş olacağız. Kampanya boyunca bizlere verdikleri katkı ve destekler için çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte de Şehzadeler Belediyesi ve şahsım olarak her zaman değerli Başkanımızın ve Büyükşehir Belediyemizin yanında olacağımızı, uyumlu bir şekilde şehrimize hizmet etmek için çaba sarf edeceğimizin belirtmek istiyorum" ifadelerini kullandı.