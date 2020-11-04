Başkan Çetin Akın'dan arazi yolu müjdesi - Son Dakika

Başkan Çetin Akın'dan arazi yolu müjdesi

04.11.2020 17:42
Başkan Çetin Akın'dan arazi yolu müjdesi, System.String[]

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Davutlar mevkiinde yer alan arazi yolları ile Setüstü Sokak ve Mehmetçik Sokak'ta incelemelerde bulundu.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Davutlar mevkiinde yer alan arazi yolları ile Setüstü Sokak ve Mehmetçik Sokak'ta incelemelerde bulundu. Başkan Akın, arazi yollarının Nisan ayına kadar bitirileceğinin müjdesini verdi.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Belediye Başkan Yardımcıları Ahmet Daşkan, Fırat Honaz, Evren Erbaş Ser, Fen İşleri Müdürü İbrahim Tunçkol ile birlikte Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin üç ayrı noktada gerçekleştirdiği çalışmalara ziyarette bulundu. İlk olarak Davutlar mevkiindeki arazi yollarında asfalt çalışması için yapılan temizleme, dolgu ve zemin iyileştirme çalışmalarını inceleyen Başkan Akın çalışmalar hakkında Fen İşleri Müdürü İbrahim Tunçkol'dan bilgi aldı. Başkan Akın, arazi yollarındaki incelemeleri sırasında vatandaşlarla da bir araya gelerek çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Başkan Akın, arazi yollarındaki çalışmaların ardından Mustafa Kemal Mahallesi Setüstü Sokak'ta yürütülen parke taşı döşeme ve Selvilitepe Mahallesi Atatepe arkası Mehmetçik Sokak ve çevresinde bordür taşı döşeme çalışmalarını yerinde inceledi.

"Nisan ayına kadar arazi yollarımızda asfaltlama işini bitireceğiz"

Davutlar mevkii Setüstü ve Mehmetçik sokaklarındaki çalışmaları hakkında konuşan Başkan Akın, aynı zamanda üç farklı müjde de paylaşarak şu açıklamada bulundu:

"Söz verdiğimiz gibi arazi yollarında asfalt çalışması için temizleme, dolgu ve zemin iyileştirmelerine başladık. Asfalt şantiyemizi kurarak Nisan ayına kadar 50 km'lik tüm arazi yollarında asfaltlama işini bitireceğiz. Ayrıca şehir içinde 70 bin metrekare, kırsal mahallerimizde 40 bin metrekare parke taşı çalışmalarını önümüzdeki yıl içinde gerçekleştireceğiz. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından Davutlar mevkiindeki asfalt altyapı çalışmalarını, Setüstü Sokak'ta parke taşı döşeme çalışmasını ve Selvilitepe Mahallesi Atatepe arkası Mehmetçik Sokak ve çevresinde bordür taşı döşeme çalışmasını Başkan Yardımcılarımız Fırat Honaz, Ahmet Daşkan ve Evren Erbaş Ser, Fen İşleri Müdürümüz İbrahim Tunçkol ile birlikte yerinde inceledik, son durum hakkında bilgi aldık. Ekiplerimize işlerinde kolaylıklar dilerim" - MANİSA

Başkan Çetin Akın'dan arazi yolu müjdesi
Başkan Çetin Akın'dan arazi yolu müjdesi
Başkan Çetin Akın'dan arazi yolu müjdesi
Başkan Çetin Akın'dan arazi yolu müjdesi
Başkan Çetin Akın'dan arazi yolu müjdesi
Başkan Çetin Akın'dan arazi yolu müjdesi

Selçuk Çetin, Mehmetçik, Turgutlu, Davutlar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Çetin Akın'dan arazi yolu müjdesi - Son Dakika


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