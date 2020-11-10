Başkan Çınar, Makbule Sultansuyu'nun çay davetini geri çevirmedi - Son Dakika

Başkan Çınar, Makbule Sultansuyu'nun çay davetini geri çevirmedi

10.11.2020 16:37
Başkan Çınar, Makbule Sultansuyu'nun çay davetini geri çevirmedi, System.String[]

Malatya'nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Dilek Mahallesinde yaşayan Makbule Sultansuyu isimli yaşlı kadının sosyal medya üzerinden yaptığı çay davetini geri çevirmedi.

Malatya'nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Dilek Mahallesinde yaşayan Makbule Sultansuyu isimli yaşlı kadının sosyal medya üzerinden yaptığı çay davetini geri çevirmedi. Başkan Çınar, yaşlı kadını evinde ziyarete ederek, hayır duasını alıp sohbet etti.

Dilek Mahallesi Başpınar Tansel sokakta ki evinde yalnız yaşayan Makbule Sultansuyu isimli kadın, geçtiğimiz günlerde sosyal medya üzerinden " Canım Başkanım AK Parti'nin yoluna can kurban olsun, beş çocuğumda AK Parti'li, Allah işini rast getirsin, bir günde seni buraya yanıma gelip çay içmeni, sohbet etmeni istiyorum. Beni yalnız bırakma" şeklinde ki sözleriyle Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ı davet etmişti.

"Sen çağırırsın da biz gelmez miyiz"

Davetten haberdar edilen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise, yaşlı teyzeye sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ı karşısında görünce büyük bir mutluluk yaşayan Makbule Sultansuyu, teşekkürlerini sunup çay ikram etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Makbule Sultansuyu, " Allah, Başkanımızdan binlerce kez razı olsun, mahallemize çok güzel hizmetler yaptı, bende teşekkür için çağırdım, kendisi de geldi, çok memnun oldum" diye konuştu.

"Hayır dualarını bizden esirgemeyen makbule teyzemizin her an emrindeyiz"

Makbule Sultansuyu'ya sağlıklı ve huzurlu ömürler dileyen Çınar, " Dilek mahallemizde yalnız yaşayan Makbule Sultansuyu teyzemiz, geçtiğimiz günlerde bizi çay içip, sohbet etmeye davet etti. Makbule teyze çağırır da biz gelmez miyiz, kendisine sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdik. Makbule teyzemiz yalnız yaşıyor, bizlerde onun evladıyız. Her an emrindeyiz, her hangi bir ihtiyacında elimizden gelenin fazlasını yaparız, bundan müsterih olsun. Onun güler yüzü ve hoş sohbeti her şeyden kıymetlidir. Ülkemiz ve kentimiz için çalışırken bu tür güzel sohbetlerden büyük bir moral kazanıyoruz. Bizi ayakta diri ve güçlü tutan, Makbule teyzemiz gibi tüm hemşerilerimizin hayır dualarıdır. Rabbim teyzemize sağlıklı ve güzel ömürler nasip etsin. Hayır dualarını ve hoş sohbetini bizlerden esirgemeyen teyzemize bu güzel misafirperverliğinden, güzel sözlerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

"Hemşerilerimizle aramızdaki gönül köprülerimiz çok sağlam"

Vatandaşlarla aralarında ki gönül köprülerinin sağlam olduğunu dile getiren Başkan Çınar, " Sayın Cumhurbaşkanımızın üzerinde büyük özenle durduğu gönül belediyeciliği hizmetlerine bizler çok büyük önem veriyoruz. Hemşerilerimizin hem bu tür davetlerine icabet ediyoruz hem de mahalle ve esnaf ziyaretlerimizle toplumdaki birlik ve beraberlik ruhuna katkı sağlamaya çalışıyoruz. Bizler bir olduğumuz müddetçe iri oluruz, diri oluruz. Yunus Emre'nin dediği gibi: 'Biz gelmedik kavga için, bizim işimiz sevgi için. Hakkın evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldik.' Allah'a hamdolsun ki hemşerilerimizle gönül köprülerimiz çok sağlamdır. Bu köprüleri daha sağlamlaştırmak adına bu tür programlara sık sık yer veriyoruz. Hemşerilerimizin mutluluğu ve sağlığı için ne gerekiyorsa yapıyoruz" diye konuştu. - MALATYA

Başkan Çınar, Makbule Sultansuyu'nun çay davetini geri çevirmedi
Başkan Çınar, Makbule Sultansuyu'nun çay davetini geri çevirmedi
Başkan Çınar, Makbule Sultansuyu'nun çay davetini geri çevirmedi

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Çınar, Makbule Sultansuyu'nun çay davetini geri çevirmedi - Son Dakika


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