Son Dakika Haberleri: Başkan Demir: "Attığım hiçbir adım rastgele değil"
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Başkan Demir: "Attığım hiçbir adım rastgele değil"

5 dakika önce

İş insanları ve STK temsilcileriyle bir araya gelen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Samsun'u her alanda ön plana çıkartacağız. Her türlü öneriye açığız. Rastgele, düşünülmeden hiç bir adım atmıyoruz" dedi.

Başkan Demir:

İş insanları ve STK temsilcileriyle bir araya gelen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Samsun'u her alanda ön plana çıkartacağız. Her türlü öneriye açığız. Rastgele, düşünülmeden hiç bir adım atmıyoruz" dedi.


Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, bazı sivil toplum kuruluşları(STK) temsilcileri ve iş insanıyla, geleneksel hale getirilen kahvaltı programında bir araya geldi. İş insanlarıyla proje ve yatırımları paylaşarak fikir alışverişinde bulunan Demir, açıklamalarda bulundu.


Samsun'un Türkiye'nin en güzel şehirlerinden biri olduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Dünyada da eşi emsali az bulunan özelliklere ve nimetlere sahip bir şehrimiz var. Biz bu özellikleri ön plana çıkartarak ve farklı açılımlarda bulunarak Samsun'u çok iyi yerlere getireceğiz. Türkiye ekonomik şartları itibariyle toparlanma ve rehabilitasyon süreci yaşıyor. Önümüzdeki dönemde toparlanmanın da beraberinde getirdiği yeniden bir atağa kalkma dönemine ciddi ciddi hazırlık yapıyoruz. Cumhurbaşkanımızla külliyede 30 büyükşehir belediye başkanımızla bir araya geldik. Görüşme trafiği çok dolu, çok yararlı geçti. Cumhurbaşkanımız, büyükşehirlerin kaynak ve fonksiyon itibariyle yasal düzenleme ile daha güçlendirileceğini ifade etti. Bu şehrin sorumlusu olarak halkımızın verdiği sorumluluğu yerine getirme noktasında, Samsun'u ön plana çıkarmak gibi planlarımız var" diye konuştu.


"Öneri ve tavsiyelerinizi bekliyoruz"


Konuşmasının son bölümünde Attıkları her adımı düşünerek ve planlayarak attıklarını belirten Başkan Demir, şunları söyledi:


"Bundan sonra inşallah daha sık bir araya geliriz. Buradaki her bir insanımızın çok büyük tecrübesi var. Her birimizin şehir ile ilgili hemen hemen her alanda öneri ve tavsiyeleri varsa bunlara açığız. Hem komisyon başkanlığı hem de bakanlık dönemimde dinleme ve iletişimden çok istifade etmiş biriyim. Rast gele düşünülmeden hiç bir adım atmıyoruz bundan emin olun." - SAMSUN

Mustafa Demir, Samsun, Politika

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 11:34 Kaynak: İHA
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