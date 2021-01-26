- Başkan Demirtaş: "Geleceği düşünüyor, geri dönüştürüyoruz" - Son Dakika

- Başkan Demirtaş: "Geleceği düşünüyor, geri dönüştürüyoruz"

26.01.2021 14:41

- Başkan Demirtaş: "Geleceği düşünüyor, geri dönüştürüyoruz" İlçe genelinde Sıfır Atık Projesi'nin etki alanının her geçen gün arttığına dikkat çeken İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Geleceği düşünüyor, geri dönüştürüyoruz.

- Başkan Demirtaş: "Geleceği düşünüyor, geri dönüştürüyoruz"

SAMSUN - İlçe genelinde Sıfır Atık Projesi'nin etki alanının her geçen gün arttığına dikkat çeken İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Geleceği düşünüyor, geri dönüştürüyoruz. İsrafı önlemek adına toplumun birer bireyi olarak atıklarımızı geri dönüşüm kutularına bırakalım" dedi.

İlkadım Belediyesi, Sıfır Atık Projesi kapsamında yürüttüğü başarılı çalışmalarla Türkiye'ye örnek olmaya devam ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen Sıfır Atık Projesi kapsamında İlkadım Belediyesi atıkların toplanması ve ayrıştırılmasına yönelik faaliyet alanını genişletiyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2017 yılında başlatılan Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Projesi'yle israfın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, dönüşümü sağlanan atıkların geri kazanılması amacıyla çalışma yürüten İlkadım Belediyesi, gelecek kuşaklara temiz bir çevre bırakmayı hedefliyor.

"Apartmanlara sıfır atık kutusu"

Kağıt, karton, cam, plastik gibi ambalaj atıklarının konutlarda ayrı biriktirilmesi için geri dönüşüm lisansına sahip firma ile iş birliği içerisinde çalışan İlkadım Belediyesi, nüfus yoğunluğunu fazla olduğu apartman ve sitelerde uygulamayı hayata geçiriyor. Derebahçe Mahallesi Çay TOKİ konutlarını pilot bölge olarak belirleyen Çevre Koruma Müdürlüğü Sıfır Atık Projesi konusunda bırakılan geri dönüşüm kutuları ile birlikte "Sıfır Atık" hakkında halkı hem bilgilendiriyor hem de teşvik ediyor. Ziyaret ettikleri apartmanlarda halkın bilinçlenmesi için broşür, el kitapçığı veren ekipler, geri dönüşümü sağlanabilen ambalaj atıklarının neler olduğu anlatırken her apartmanın girişine ise sıfır atık toplama kutusu bırakıyor.

"Sıfır atık hareketine destek çağrısı"

Konu ile açıklama yapan Çevre Koruma Müdürü Ferhat Çobanoğlu, "Projemize pilot nokta olarak 422 hanenin bir arada olduğu Çay TOKİ konutlarında başlatarak tüm apartman ve sitelere yaymayı planlıyoruz. Atıkları kontrol altına alarak daha yaşanabilir bir dünya ve kent için öncü ve örnek adımlar atmaya, bir yandan da toplumsal bilinci güçlendirmek için gayretle çalışarak atıkların düzenli olarak toplanıp geri dönüşümünün sağlayarak, bizler de Sıfır Atık projesiyle hem şehrimizin hem de ülkemizin ekonomisine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Bunun için halkımızı sıfır atık hareketine katılmaya davet ediyoruz" diye konuştu.

"Geleceği düşünüyor geri dönüştürüyoruz"

Kent genelinde 'Sıfır Atık Projesi'nin etki alanının her geçen gün arttığına dikkat çeken İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "İlçemizde nüfus yoğunluğu fazla olan sitelerde başlattığımız uygulama ile geri dönüşüme yeni bir boyut kazandırıyoruz. Ev ve işletmelerde oluşan geri dönüştürülebilir atıkları üreten tüketiciler ile bu atıkları toplayan belediyelerin lisanslı toplayıcılarını bir araya getiren uygulama sayesinde evsel geri dönüşüm oranının en üst seviyeye çıkarılması hedefleniyoruz. Pandemi dolayısıyla okullarda başlatacağımız uygulamanın ilk ayağını korona virüs dolayısıyla erteleyip, site ve apartmanlarda bu projemize devam ediyoruz. Geleceği düşünüyor, geri dönüştürüyoruz. İsrafı önlemek adına toplumun birer bireyi olarak atıklarımızı geri dönüşüm kutularına bırakalım. Çünkü tüketimimizi, üretime dönüştürmek elimizde" şeklinde konuştu.

- Başkan Demirtaş: Geleceği düşünüyor, geri dönüştürüyoruz
- Başkan Demirtaş: Geleceği düşünüyor, geri dönüştürüyoruz
- Başkan Demirtaş: Geleceği düşünüyor, geri dönüştürüyoruz
- Başkan Demirtaş: Geleceği düşünüyor, geri dönüştürüyoruz

İlkadım Belediyesi, Necattin Demirtaş, Hisarcık, İlkadım, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel - Başkan Demirtaş: 'Geleceği düşünüyor, geri dönüştürüyoruz' - Son Dakika


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