Başkan Deveci'ye destek mitingi - Son Dakika

Başkan Deveci'ye destek mitingi

17.11.2020 00:58
Başkan Deveci'ye destek mitingi, System.String[]

Göreve geldiği günden itibaren, eski borçlar nedeniyle yapılan haciz işlemleri ile gündeme gelen Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci'ye partililer ve vatandaşlar belediye önünde yaptıkları miting ile destek verdi.

Göreve geldiği günden itibaren, eski borçlar nedeniyle yapılan haciz işlemleri ile gündeme gelen Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci'ye partililer ve vatandaşlar belediye önünde yaptıkları miting ile destek verdi.

Atakum Belediyesi önünde toplanan Cumhuriyet Halk Partisi(CHP), İYİ Parti İl ve İlçe Başkaları ile ittifaka gönül verenler yaptıkları konuşmalarla Başkan Cemil Deveci ve yönetimine desteklerini yineledi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte zor günlerin dayanışma ile atlatılacağını belirten konuşmacılar, Başkan Deveci'nin yanında yer aldıklarını vurguladı.

İYİ Parti Samsun İl Başkanı Hasan Aksoy, "Asla ümitsizliğe düşmeyeceğiz. Asla yılgınlığa düşmeyeceğiz. Çok çalışacağız. Gidilmedik köy çalınmadık kapı, girilmedik sokak bırakmayacağız. Millet İttifakı tüm gücüyle gelip vatandaşa bu millete hizmet edecektir. Biz başında olduğu gibi sonuna kadar da Başkanımız Cemil Deveci'nin bu zorlukları yeneceğine eminiz. Parti olarak her daim yanındayız, yanında olacağız" dedi.

"Bardak taştı"

CHP Samsun İl Başkanı Fatih Türkel, "Başkanımız görevi devraldığından bugüne kadar ağlanmadı, sızlanmadı. Başkanımızın tek derdi şehrinin aydın günlere taşımak. Tek derdi Atakum'a hizmet etmek. Tek derdi Atakum halkının refahı için çalışmaktı. Ama görevi aldığı ilk gün makam aracı haczedildi. Hizmet araçları haczedildi. Yetmedi çay ocakları haczedildi. Yetmedi banka hesaplarına bloke koyuldu. Yetmedi bundan 2 gün önce köylülerimizle ilgili açılış yaptığımız gün parke fabrikası haczedildi. Yetmedi belediye başkanımızın makam odası haczedildi. Artık bardak taştı. Bunları yaparak Atakum halkına ceza vermeye mi çalışıyorsunuz? Hizmet için yollara düştü Belediye Başkanımız. Millet İttifakı olarak ilçe başkanlarımız, meclis üyelerimiz, vatandaşlarımız burada, el birliğiyle belediye başkanımıza sahip çıkacağız" diye konuştu.

"Bize biraz anlayış göstermelerini diliyorum"

Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci ise, "300 bin nüfuslu bir kent, 1250 çalışan var, onların da aileleri var. İkisi arasında bir kamu dengesi kurmaya çalışıyorum. Zorluklar var. Atakum Belediyesi'nde alacakları olanların da hakları var. Ona da itiraz etmiyorum. Bir denge kurmaya çalışıyoruz. Çalışanların maaşlarını vermeye çalışıyoruz. 300 bin nüfuslu kentin öncelikli vazgeçilmez ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Geçmişte yapılan borçların karşılığını ve onların alacaklarını da ödemeye çalışıyoruz. Bu bir plan ve zaman gerektiriyor. Bize biraz anlayış göstermelerini diliyorum. Atakum Belediyesi'nden alacaklarını alamadılar da diğer kurumlardan alabildiler mi? Hep beraber aynı sorunu yaşıyoruz. Evet, bizim diğerlerinden daha farklı sorunlarımız var. Bizim biraz adımlarımız sayılıyor ama olsun. AK Parti'li, CHP'li, İYİ Parti'li herkes, Atakum'da yaşayan herkes burada. Kalbi benimle, yüreği benimle, sevgisi benimle hiç kuşkum yok. Hiç kimseye yan gözle bakmıyorum. Hiç kimseye farklı bakmıyorum. 'Kim oy verdi vermedi' onda değilim. 2 yıldır bunları beğendi Atakumlular. Bu kadroya ve bana güvenin. Bu şehir hak ettiği şekilde yönetilecek. Bu şehir sizin vergilerinizle oluşan bütçesini, namuslu, dürüst, tertemiz, vicdanlı bir şekilde en ihtiyaçlı olan alanlarda harcayacak. Çarşaf çarşaf sizin bilginize de sunulacak. Atakum'un kadroları size her gün hesap verebilir şekilde çalışıyor" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından miting sona erdi. - SAMSUN

Cumhuriyet Halk Partisi, Cemil Deveci, Miting, Atakum, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Deveci'ye destek mitingi - Son Dakika


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