Başkan Ergün'e Kızılay'dan teşekkür belgesi - Son Dakika

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Türk Kızılayı Manisa Şube Başkanı Selman Keresteci'yi makamında ağırladı. Keresteci, Kurban Bayramı'nda Türk Kızılayı'na vekalet vermesi nedeniyle Başkan Ergün'e teşekkür belgesi takdim etti.

Türk Kızılayı Manisa Şube Başkanı Selman Keresteci, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü makamında ziyaret etti. Ziyarette Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya ve Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Meclis Üyesi Mehmet Palabıyık da yer aldı. Kızılay Şube Başkanı Keresteci, ziyarette Başkan Cengiz Ergün'e Kurban Bayramı'nda Türk Kızılayı'na vermiş olduğu kurban vekaleti dolayısıyla teşekkür belgesini takdim etti. Türk Kızılayı ve Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak olan ortak çalışmalar ve projeler üzerine fikir alışverişinin de yapıldığı ziyarette, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Türk Kızılayı Manisa Şube Başkanı Selman Kereseteci'ye çalışmalarında başarı dileklerini iletti. - MANİSA