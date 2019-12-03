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Son Dakika Güncel Başkan Gelgör'den Ayağı Kesilen Dündar'a Ziyaret - Son Dakika

Başkan Gelgör'den Ayağı Kesilen Dündar'a Ziyaret

6 saat önce

Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, yakalandığı kanser hastalığı nedeniyle sol ayağı kesilen 29 yaşındaki Erkan Dündar'ın evinde ziyaret etti.

Başkan Gelgör'den Ayağı Kesilen Dündar'a Ziyaret, System.String[]

Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, yakalandığı kanser hastalığı nedeniyle sol ayağı kesilen 29 yaşındaki Erkan Dündar'ın evinde ziyaret etti.


Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör beraberinde başkan yardımcısı Hüseyin Cebeci, Meclis üyeleri Seher Piricci Kökez, Mahmut Atmaca, Fatih Ergün ve Kent Konseyi Başkanı Ayhan Yılmaz Eravcı ile birlikte Esentepe Mahallesi'nde annesinin yanında yaşayan yüzde 63 engelli raporu bulunan ve yakalandığı kanser hastalığı nedeniyle sol ayağı kesilen engelli genç Erkan Dündar'ı ziyaret etti.


Ziyarette Erkan Dündar'a geçmiş olsun dileklerini ileten başkan Gelgör, "Erkan Dündar kardeşimizi belediye meclis üyelerimiz ile birlikte evinde ziyaret ettik. Yüce Allah'tan acil şifalar diliyorum" dedi.


Başkan Gelgör, Erkan Dündar'ın ihtiyaçlarının tespiti sonrası belediye olarak gerekli adımların atılacağını ifade etti.


'Dündar'ın dramı yürek burkuyor'


Yakalandığı kanser hastalığı nedeniyle sol ayağı kesilen 29 yaşındaki Erkan Dündar'ın dramı yürek burkuyor. Osmancık Koyun Baba Mahallesi'nde ikamet eden yüzde 63 engelli raporu bulunan 29 yaşındaki Erkan Dündar'ın dramı yürek burkuyor. 1 yaşından itibaren hastalıklarla savaşan genç adam henüz bebekken yanlış tedavi nedeniyle felç geçirdi, ayaklarında şekil bozukluğu meydana geldi, 2 defa omurilikten ameliyat oldu, yürüyemez denildi, 3 yaşında yürümeye başladı, kalp kapakları çürüdü, yerine metal kapaklar takıldı, konuşamadı, dalağı alındı, menenjit geçirdi 5 gün yoğun bakımda kaldı, kansere yakalandı, Ekim 2019'da da sol ayağı diz altından kesildi. - ÇORUM

Ahmet Gelgör, Osmancık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 05:49 Kaynak: İHA
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