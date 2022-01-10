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Başkan Genç "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü"nü kutladı - Son Dakika

Başkan Genç "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü"nü kutladı

10.01.2022 11:11
Başkan Genç "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü"nü kutladı

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla mesaj yayınladı.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla mesaj yayınladı.

Genç, mesajında, gazetecilik mesleğinin demokrasinin ve hukuk devletinin en önemli sacayaklarından biri olduğunu belirtti.

Tarihten günümüze demokrasinin, insan haklarının bütün toplumlarda yerleşmesi ve kurumsallaşması için gazeteler ve gazetecilerin önemli bir misyonu ifa ettiğine dikkati çeken Genç, şöyle devam etti:

"Dünyada ve ülkemizde vuku bulan olayların doğru ve tarafsız bir şekilde aktarılmasıyla kamuoyunun doğru yönlendirilmesi neticesinde pek çok haksızlık ve adaletsizliğin önüne geçilmiştir. Medya bundan dolayı bütün dünyada yasama, yürütme ve yargı erklerinin yanında dördüncü kuvvet olarak tanımlanır. Bu anlamda gazetecilik hem misyonu hem de sorumlulukları itibarıyla demokratik hukuk devletinin vazgeçilemez araçlarından bir tanesidir. Bir ülkede demokrasinin bütün unsurlarıyla yerleşmesi ve hukuk devleti ilkesinin tamamen oturması medyanın görevini özgür ve tarafsız bir şekilde yapıp yapmadığıyla doğrudan bağlantılıdır. Bugün dünyanın en gelişmiş demokratik sistemlerine sahip ülkelerinin bu seviyeye gelmesinde özgür ve tarafsız basının ciddi katkıları vardır."

Genç, Türk basınının son yıllarda yaptığı hamlelerle uluslararası medyada çok saygın ve işlevsel bir konuma eriştiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Türk basını yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde görevini layıkıyla yaparak Türk milletinin sesi olmuştur. Hakikatleri ulusal ve uluslararası kamuoyuna duyurarak hak ve adaletin yerini bulmasında ciddi anlamda katkıda bulunmuştur. Özellikle Ortadoğu coğrafyasındaki kriz bölgelerinde yaşanan çatışma, iç savaş ve karışıklıklar nedeniyle yaşanan gelişmelerin objektif bir şekilde uluslararası kamuoyuna aktarılmasında Türk basını eşsiz bir görev yüklenmiştir. Ortadoğu coğrafyası, Müslümanlar ve İslamiyet söz konusu olduğunda her zaman emperyalist bakış açısıyla ve yanlı bir şekilde verilen haberlerin oluşturduğu dezenformasyona karşı en etkili güç Türk basını olmuştur. Kitle haberleşme araçlarının nitelik ve nicelik olarak gelişmesiyle birlikte iletişim çağı olarak adlandırılan günümüz dünyasında Türk basınının gücü tartışılmaz bir hale gelmiştir."

Trabzon'un Anadolu'da en güçlü medyanın bulunduğu şehirlerden biri olduğunu aktaran Genç, "Yerel yönetimler olarak bizler, her zaman şehrimizdeki sorunların ve eksikliklerin gündeme getirilmesi konusunda basınımızın güçlü ve gür sesine muhtacız. Bu anlamda gazetecilerin üstlendiği bu ulvi görevde desteklerimizi onlardan esirgemeyeceğimizi bütün samimiyetimizle ifade etmek isterim. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da basınımızın sesine kulak verip şehrimizi daha yaşanabilir bir hale getirmek için bütün imkan ve kabiliyetlerimizi ortaya koymaktan asla çekinmeyeceğiz. Bu anlamda gece gündüz mücadele ederek halkı doğru bilgilendirmek uğruna fedakarca çalışan bütün gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

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Gazeteciler Günü, Ortahisar, Türk, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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