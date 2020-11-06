Başkan Gültak'tan çağrı: "Lösemili çocuklarımızın yanında olalım" - Son Dakika

Başkan Gültak'tan çağrı: "Lösemili çocuklarımızın yanında olalım"

06.11.2020 13:54
Başkan Gültak'tan çağrı:

MERSİN (İHA) – Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, meclis toplantısına lösemili bir çocuğun kendisi için hazırladığı maskeyle katıldı.

MERSİN (İHA) – Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, meclis toplantısına lösemili bir çocuğun kendisi için hazırladığı maskeyle katıldı. Lösemili Çocuklar Vakfına (LÖSEV) destek ve katkı çağrısında bulunan Gültak, meclis üyeleri, kurum ve kuruluşlar ile vatandaşları, lösemili çocuklar ve ailelerinin yanında olmaya davet etti.

Akdeniz Belediye Meclisi toplantısı, Muhammet Mustafa Gültak başkanlığında konferans salonunda gerçekleştirildi. Toplantıda, zabıta memurlarına 2021 yılı için uygulanacak fazla mesai ücretinin tespit edilmesi ile ilgili teklifi içeren komisyon raporları görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi. 2020 Yılı Çukurova Kalkınma Ajansı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında "Akdeniz Mesleki Eğitim Atölyeleri" projesi için proje sözleşmesi imzalamaya ve her türlü iş ve işlemleri yapmak üzere Başkan Gültak'a yetki verilmesini içeren komisyon raporları da oy birliğiyle kabul edildi.

Başkan Gültak, lösemili çocuklara dikkat çekti

Meclis üyelerinin, yeni sanayi sitesi için yer belirlenmesi, park ve pazaryerlerine tuvalet yapılması, sel riskine dere ve su kanallarının ıslahı, yeşil alanların çoğaltılması gibi konularda görüşlerini dile getirmelerinin ardından konuşan Başkan Gültak ise lösemili çocuklara dikkat çekti. LÖSEV'e ve ailelere destek çağrısı yapan Gültak, meclis toplantısında "2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası" dolayısıyla dün belediye önünde gerçekleşen etkinlikte küçük bir çocuğun kendi elleriyle yapıp hediye ettiği maskeyi taktı.

"Kent merkezinde kalabalık yerlere mobil tuvaletler yerleştirilecek"

Pazar yerlerine tuvalet ve lavabolar yapılması için ekiplerin çalışacağını belirten Gültak, "Kent merkezinde bulunan Akdeniz'de maalesef tuvalet yok. Konuyu Büyükşehir'de de dile getirdim. Büyükşehir ve meclisin çözmesi gereken bir konu ama ekiplerimiz şu an mobil tuvalet konusunda çalışıyor. Bunlardan belli miktarda almaya çalışıyoruz. Şehrin yoğun ve kalabalık olan İstiklal ve Hastane Caddesi gibi yerlere koyacağız" dedi.

Sel ve taşkınları önlemek için 190 kilometre boyunca çalışma yapılıyor

Sel riskini ortadan kaldırmak amacıyla DSİ'nin 1,5 aydır çalışma yaptığını da ifade eden Gültak, "Bu çalışmalar uzun süredir yapılmamıştı. Valimiz ve DSİ Bölge Müdürümüz ile birlikte Kazanlı, Karaduvar, Adanalıoğlu bölgelerinde muhtarlarımızla birlikte gezdik. Şu anda yaklaşık 190 kilometre boyunca su kanalları temizlenip ıslah ediliyor" diye konuştu.

Bazı sulama kanallarının çevresinin vatandaşlarca işgal edildiğini de kaydeden Başkan Gültak, "Bunlar tespit ediliyor ve DSİ tarafından sınır kazıkları çakılıyor. O kanalların temizlenmesi için bu işgallerin ortadan kalkması lazım. Zira işgal nedeniyle bölgedeki üreticilerimizin seraları, tarlaları ve evleri zarar görebiliyor. Yıllarca buna izin verilmiş ama biz izin veremeyiz" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Başkan Gültak'tan çağrı: Lösemili çocuklarımızın yanında olalım
Başkan Gültak'tan çağrı: Lösemili çocuklarımızın yanında olalım
Başkan Gültak'tan çağrı: Lösemili çocuklarımızın yanında olalım
Başkan Gültak'tan çağrı: Lösemili çocuklarımızın yanında olalım

Akdeniz, Mersin, LÖSEV, Sel, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Gültak'tan çağrı: 'Lösemili çocuklarımızın yanında olalım' - Son Dakika


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