Başkan Gürün esnafı ziyaret etti - Son Dakika

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, CHP Parti Meclis Üyesi Gizem Sayar Özcan, İl Başkanı, Milletvekili, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ve Menteşe ilçe Başkanı ile birlikte esnaf ziyaretinde bulunarak vatandaşlara hayırlı işler diledi.

Esnaf ve vatandaşlarla sohbet edip hayırlı işler dileğinde bulunan Başkan Gürün ve beraberindeki heyet ziyaret sırasında korona virüs salgınına karşı maske, sosyal mesafe ve hijyen konularına dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün "Pandemi süreci Dünya'da olduğu gibi ülkemizde de ne yazık ki artarak devam ediyor. Her akşam günlük vaka sayıları ve hangi şehirlerde vakaların katlandığını endişe ile takip ediyoruz. Herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi ve üç kurala uymasıyla bu sıkıntılı süreci atlatacağız. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymalı, sadece kendimiz için değil tüm vatandaşlarımızın sağlığını düşünmeliyiz. Esnafımız ve birçok iş sektörü pandemiden olumsuz etkilendi. Umudumuzu yitirmeden hep birlikte bu günleri aşacak, sağlıklı, mutlu yarınlara birlikte yürüyeceğiz" dedi. - MUĞLA