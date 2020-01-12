'Başkan ile Çay Molası'nın ilk konuğu Ceyhun Yılmaz oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Başkan ile Çay Molası'nın ilk konuğu Ceyhun Yılmaz oldu - Son Dakika

'Başkan ile Çay Molası'nın ilk konuğu Ceyhun Yılmaz oldu

6 saat önce

BAŞAKŞEHİR Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Living Lab Teknoloji ve İnovasyon Merkezi'nde kurulan Başakşehir Youtube Akademi'de Youtube videosu çekti.

'Başkan ile Çay Molası'nın ilk konuğu Ceyhun Yılmaz oldu, System.String[]

BAŞAKŞEHİR Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Living Lab Teknoloji ve İnovasyon Merkezi'nde kurulan Başakşehir Youtube Akademi'de Youtube videosu çekti. Kartoğlu'nun, "Başkan ile Çay Molası" ismini verdiği programın ilk konuğu radyocu Ceyhun Yılmaz oldu.

Başakşehir Youtube Akademi, geçtiğimiz günlerde Başakşehir'de kapılarını açtı. "BaşakşehirYouTuber'ını arıyor" reklamlarıyla büyük ilgi uyandıran Youtube Akademi'de Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu da kendi YouTube kanalı için video çekti. Youtuber Başkan'ın "Başkan ile Çay Molası" ismini verdiği programın ilk konuğu ünlü radyocu Ceyhun Yılmaz'dı.

90'LARDA BURASI BİR TV KANALI OLABİLİRDİ

Living Lab Teknoloji ve İnovasyon Merkezi'nde kurulan Youtube Akademi'de çekilen videoda eğlenceli dakikalar ve ilginç anlar yaşandı. Başakşehir Belediye Başkanı Kartoğlu, konuğuna kendi demlediği çaydan ikram etti. Çayla demlenen sohbette ikili, futboldan sosyal medyaya, gençlikten sanat hayatına birçok konuyu ele aldı.

Kartoğlu, YouTube Akademi ile ilgili görüşlerini sorduğu Yılmaz'dan, "Açıkçası ben bu kadarını beklemiyordum. Buraya çok ciddi yatırım yapılmış. 90'larda olsak burası bir TV kanalı olabilirdi, her türlü teknik alt yapı hazırlanmış" yanıtı aldı.

"İNTERNETE EVET BAĞIMLILIĞA HAYIR"

Ceyhun Yılmaz akıllı telefon üreticilerinin telefonlara ekran süresi seçeneğini koyduklarından bahsederek, "Artık uykudan uyanır uyanmaz telefonlarımıza bakıyor ve günümüzün büyük bir kısmını ekran başında geçiriyoruz, bu yanlış. Orada geçirdiğiniz süre aslında yalnızlığımızın süresi, o ne kadar uzunsa o kadar yalnızız" değerlendirmesinde bulundu. Bu sözler üzerine Kartoğlu da, "O zaman buradan, özellikle gençlere bir çağrıda bulunalım, 'internete evet ama bağımlılığa hayır diyelim" ifadelerini kullandı.

CEYHUN YILMAZ'DAN FATİH TERİM TAKLİDİ

Kartoğlu'nun ricası üzerine taklitler yapan Ceyhun Yılmaz'ın özellikle Fatih Terim taklidi kahkahalara sebep oldu. Başakşehir Belediye Başkanı Kartoğlu, Ceyhun Yılmaz'ın ses tonunun çok etkileyici olduğundan söz ederek Yılmaz'dan bir şiir okumasını rica ett. Yılmaz da, Sadri Alışık'ın "Müjgan" şiirini kendine has üslubuyla okudu.

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'nun her hafta farklı bir konu ve konukla çekmeye devam edeceği "Başkan ile Çay Molası" programı, Kartoğlu'nun Youtube kanalından izlenebilecek.


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Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 10:58 Kaynak: DHA
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