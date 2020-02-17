Başkan Kılınç, vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Kılınç, vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor - Son Dakika

Başkan Kılınç, vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor

6 saat önce

Her fırsatta halkla iç içe olmaya büyük önem gösteren Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, gün içerisinde yoğun mesaisinin dışında kalan zamanlarını vatandaşlarla bir arada geçirmeye devam ediyor.

Başkan Kılınç, vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor, System.String[]

Her fırsatta halkla iç içe olmaya büyük önem gösteren Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, gün içerisinde yoğun mesaisinin dışında kalan zamanlarını vatandaşlarla bir arada geçirmeye devam ediyor.


Kimi zaman makamında ağırladığı, kimi zamanda evlerinde yada işyerlerinde ziyaret ettiği vatandaşlarla buluşan Başkan Kılınç, bu ziyaretlerde hemşerileriyle hem sohbet ediyor, hem de sorunlarını dinliyor.


Esnaf ziyaretlerinin sonuncusunu Eski Kahta Caddesine yapan Başkan Kılınç, burada yaptığı konuşmada, "Vatandaşlarımızın beklenti, ihtiyaç ve sorunlarını birinci ağızdan dinlemek amacıyla sürekli onlarla bir araya gelmeye özen gösteriyoruz. Ziyaretlerde, belediyemiz tarafından sürdürülen hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getirmeleri bizleri oldukça mutlu ve motive ediyor. Hemşerilerimizin de destek ve duaları ile üretmiş olduğumuz projeler ve yapacağımız çalışmalarla Adıyaman'ımızı daha da ilerilere taşıyacağız inşallah" diye konuştu.


Başkan Kılınç'ı her fırsatta yanlarında görmenin memnuniyetini yaşadıklarını söyleyen Eski Kahta Caddesi esnafı ise bu hassasiyetinden dolayı Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'a teşekkür etti. - ADIYAMAN

Süleyman Kılınç, Adıyaman, Kahta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 10:09 Kaynak: İHA
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