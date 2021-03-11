Başkan Kuş'tan Miraç Kandilinde simit ikramı - Son Dakika

Şanlıurfa'da Eyyübiye İlçe Belediye Başkanı Mehmet Kuş Miraç Kandili dolaysıyla Dergah camide ibadet etmek için gelen vatandaşlara kandil simidi ve süt dağıttı.

Tüm Müslümanların Miraç Kandilini kutlayan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş," Bu gece Miraç Kandili sağ olsun Ak Parti Gençlik Kollarımız bir organizasyon yaptılar. Buradan Mümin kardeşlerimize kandil simidi ve Peygamber Efendimizin ikramı olan Süt ikramında bulunduk. Ben öncelikle Gençlik Kolları Başkanımıza ve yönetimine şükranlarımı iletmek istiyorum. Miraç; Efendiler efendisi Hz. Ahmet Muhammed Mustafa'nın Cenab-ı Mevlam ile tabiri caizse yüz yüze geldiği andır. Miraç Cenab-ı Mevlam'ın bizlere namazı hediye ettiği andır. Biz Miraç'ın yüzü suyu hürmetine Cenab-ı Mevla'mdan bir an önce bu korona virüs belasının hem Ülkemizden hem Dünya'nın başından gitmesini niyaz ediyoruz. Ben buradan Şanlıurfa'lı ve dünyanın en ücra köşesindeki Müslüman kardeşlerimin Miraç gecesini kutluyor, dua ediyorum" dedi.

Daha sonra Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş ve beraberindekilerle birlikte 800 yataklı Eyyübiye Devlet Hastanesinde de vatandaşlara kandil simidi, süt ve su ikramında bulundular. - ŞANLIURFA