Başkan Oprukçu Muhtarlar Günü'nü kutladı - Son Dakika

Başkan Oprukçu Muhtarlar Günü'nü kutladı

19.10.2020 14:14
Başkan Oprukçu Muhtarlar Günü'nü kutladı, System.String[]

Konya'nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutladı.

Konya'nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutladı.

19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, muhtarların mahallelerinde belediyeyi temsil ettiklerini söyledi. Muhtarların, hizmet planlamalarına katılım sağlayarak daha iyi hizmet anlayışının temel yapı taşı olduğunu dile getiren Hüseyin Oprukçu, "Kısacası muhtarlarımız mahallelerimizde bizim gözümüz, kulağımız olarak önemli bir görevi ifa ediyorlar. Muhtarlarımızla beraber olmak, yol arkadaşlığı yapmak ve sevdalısı olduğumuz şehre, Ereğli'ye hizmet etmek bizim için bir vebal, o vebali yerine getirmek için gayret ediyoruz. İmkanları temin ettikçe, temin ettiğimiz imkanlar ölçüsünde muhtarlarımıza yardımcı olmaya katkı sunmaya gayret ediyoruz. Yapılacak çok iş var, hepsinin farkındayım, yapacağız. Alt yapı hizmetlerini maksimum seviyede yapmaya çalışıyoruz inşallah devam edeceğiz. Muhtarlarımızı seviyoruz inşallah güzel bir hizmet sürecini ağız tadıyla, gönül birliği ile ve hep birlikte yapalım ve birlikte başarmanın onurunu yaşayalım. Bu duygu ve düşüncelerle hemşehrilerimizin; belediyemizin gerçekleştireceği hizmetlerle buluşmaları, mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmeleri için hemşehrilerimizle belediyemiz arasında önemli bir köprü vazifesi gören muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyor, bu kıymetli görevlerinde muvaffakiyetler diliyorum" dedi. - KONYA

Başkan Oprukçu Muhtarlar Günü'nü kutladı

Hüseyin Oprukçu, Muhtarlar Günü, Ereğli, Ekim, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Oprukçu Muhtarlar Günü'nü kutladı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Borsa 27 Temmuz'dan bu yana ilk defa 1.200 seviyesinin üzerine çıktı Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eğitim ve öğretimde arzu ettiğimiz ilerlemeyi sağlayamadık Sevgilisinin ilişkiye girme isteğini reddeden adam tekme tokat dayak yedi Verdiği ifade nedeniyle kocası müebbet alan kadın: Yalan söyledim vicdan azabı çekiyorum Burcu Kıratlı ile ayrılan Sinan Akçıl, başka bir kadından bebek beklediği iddiasını yalanladı 6 kuşak önce kazandıkları muhtarlığı 75 yıldır sürdürüyorlar Kendisine seslenen valiyi tanımamıştı! Gündemdeki dönerci ilk kez konuştu Ölümü göze alan köylüler çam fıstığı hasadına başladı! Günlük kazançları 3.250 lirayı buluyor
İlk maçına çıkan Vedat Muriqi, takımı yenilse de performansıyla takdir topladı İlk maçına çıkan Vedat Muriqi, takımı yenilse de performansıyla takdir topladı         
14:12
Borsa İstanbul'un en değerli şirketi BİM oldu Borsa İstanbul'un en değerli şirketi BİM oldu         
13:27
Kendisini taciz eden İstiklal sapığından şikayetçi olan kadın: Takip etti, bacağımı elledi Kendisini taciz eden İstiklal sapığından şikayetçi olan kadın: Takip etti, bacağımı elledi         
12:22
Son Dakika: Karadeniz'de bulunan doğal gaz, bu yıl denizlerde keşfedilen en büyük rezerv oldu Son Dakika: Karadeniz'de bulunan doğal gaz, bu yıl denizlerde keşfedilen en büyük rezerv oldu         
11:39
Flamengolu Gustavo Henrique, maçta testis travması geçirdi Flamengolu Gustavo Henrique, maçta testis travması geçirdi         
11:17
Cephede savaşacak askeri kalmayan Ermenistan: Ordumuz, 2. Dünya Savaşı gazileri ile koordinasyon içinde Cephede savaşacak askeri kalmayan Ermenistan: Ordumuz, 2. Dünya Savaşı gazileri ile koordinasyon içinde         
11:13
Eğlence mekanında 2 bin 500 TL gelen hesap, kavga sebebi oldu Eğlence mekanında 2 bin 500 TL gelen hesap, kavga sebebi oldu         
11:07
Uzaktan eğitim dersinde öğretmenine Uzaktan eğitim dersinde öğretmenine "Mal" diyen öğrenci aldığı yanıtla sosyal medyada gündem oldu         
10:24
Oyuncu Burak Deniz, sevgilisi Didem Soydan'la sarmaş dolaş pozunu paylaştı Oyuncu Burak Deniz, sevgilisi Didem Soydan'la sarmaş dolaş pozunu paylaştı         
09:57
Çalışır haldeki otomobilde elinde tabancayla uyudu, polis camı kırarak müdahale etti Çalışır haldeki otomobilde elinde tabancayla uyudu, polis camı kırarak müdahale etti         
09:50
Kuzeni tarafından istismar edildiğini söyleyen küçük kıza, annesinden akılalmaz sözler: Sus kızım, aramızda sır kalsın Kuzeni tarafından istismar edildiğini söyleyen küçük kıza, annesinden akılalmaz sözler: Sus kızım, aramızda sır kalsın         
09:42
Tecil yaş sınırı 22'ye indi: Yarım milyon genç asker kaçağı durumuna düştü Tecil yaş sınırı 22'ye indi: Yarım milyon genç asker kaçağı durumuna düştü         
09:25
Bu meyve ağacından Gümüşhane'de başka yok! Trabzon Hurması kentte ilk kez yetiştirildi Bu meyve ağacından Gümüşhane'de başka yok! Trabzon Hurması kentte ilk kez yetiştirildi         
09:17
Fenomenlerin, çocuk işçileri kullanarak çektiği sosyal deneylere suç duyurusu Fenomenlerin, çocuk işçileri kullanarak çektiği sosyal deneylere suç duyurusu         
09:09
Kadim Yaşar, ten rengi nedeniyle setlerin aranan oyuncusu oldu Kadim Yaşar, ten rengi nedeniyle setlerin aranan oyuncusu oldu         
00:59
Duygu Özaslan fotoğraf paylaştı! Herkes, sevgilisinin elini koyduğu yere dikkat çekti Duygu Özaslan fotoğraf paylaştı! Herkes, sevgilisinin elini koyduğu yere dikkat çekti         
23:26
Bağdat'ta 2 çocuğunu Dicle Nehri'ne atan anne ülkeyi ayağa kaldırdı Bağdat'ta 2 çocuğunu Dicle Nehri'ne atan anne ülkeyi ayağa kaldırdı         
16:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2020 14:23:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Oprukçu Muhtarlar Günü'nü kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei