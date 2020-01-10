Başkan Orhan, "Gazetecilik vicdani temeller üzerine kuruludur" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Orhan, 'Gazetecilik vicdani temeller üzerine kuruludur' - Son Dakika

Başkan Orhan, "Gazetecilik vicdani temeller üzerine kuruludur"

6 saat önce

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Türkiye'de basın emekçilerinin sosyal ve ekonomik haklarını güvence altına alan 212 Sayılı Basın Yasası'nın 1961'de yürürlüğe girdiği gün olan 10 Ocak, 'Çalışan Gazeteciler Günü' dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Orhan,

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Türkiye'de basın emekçilerinin sosyal ve ekonomik haklarını güvence altına alan 212 Sayılı Basın Yasası'nın 1961'de yürürlüğe girdiği gün olan 10 Ocak, 'Çalışan Gazeteciler Günü' dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Köklü bir geçmişe sahip olan Erzurum basınının her daim ülkede örnek bir habercilik anlayışında olduğunu dile getiren Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, kamuoyunun doğru ve eksiksiz bilgilendirilmesini ilke edinmiş tarafsız ve özgür basın, demokratik, şeffaf ve gelişmiş devletlerin önemli güçlerinden biri olduğunu söyledi.


Mesajında Anadolu'nun ilk Türkçe gazetesi Envar-ı Şarkiyye de Erzurum'da kurulan matbaada yayımlandığını hatırlatan Başkan Orhan, Erzurum'un basın hayatındaki önemine değindi.


Basın ve ifade özgürlüğünün, halkın haber alma hakkıyla birlikte geliştiği ortamlarda, medya organlarının vatandaşlarımıza tüm gelişmeleri doğru aktarması, kamuoyunun bilgilenmesinde ve bilinçlenmesinde kilit bir rol oynadığına ve son yıllarda trendi artan sosyal medyanın etkinliğine de vurgu yapan Başkan Orhan, şunları söyledi:


"6 bin yılı aşkın tarihiyle dünyanın en eski şehirlerinden biri olan ve birçok medeniyete ev sahipliği olan Erzurum'da basın geçmişinin de şüphesiz çok köklü olduğunu söyleyebiliriz. Her daim tarafsız yayıncılığı ilke edinip bununla birlikte ülke faydasını ön plana alarak yayıncılıkta ki hassasiyetini devam ettiren Erzurum basınının bundan sonrada aynı özveride aynı duruşunu sürdüreceğinden eminim. Yerel yöneticiliğim döneminde de her daim yapıcı eleştirileri ve önerileriyle takip ettiğim başta Erzurum basını olmak üzere ülkemizde ki tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutluyorum." - ERZURUM

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, Muhammed Cevdet Orhan, Erzurum, Aziziye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 11:11 Kaynak: İHA
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