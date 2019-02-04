Son Dakika Haberleri: Başkan Özdemir: "Amasya'yı Gönül Belediyeciliği ile Kalkındıracağız"

Başkan Özdemir: "Amasya'yı Gönül Belediyeciliği ile Kalkındıracağız"

1 saat önce

Amasya'yı gönül belediyeciliği ile ihya edip kalkındırmayı planladıklarını belirten Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir, "10 yıllık süre içerisinde şehrimize önemli projeler kazandırmanın yanında halkımızla da gönül birlikteliğimizi sağladık" dedi.

Başkan Özdemir:
Amasya'yı gönül belediyeciliği ile ihya edip kalkındırmayı planladıklarını belirten Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir, "10 yıllık süre içerisinde şehrimize önemli projeler kazandırmanın yanında halkımızla da gönül birlikteliğimizi sağladık" dedi.

Düzenlenen basın toplantısında görevi boyunca kimseyi ötekileştirmeyip kapısını herkese açmaya çalıştığını belirten Başkan Özdemir, "Olmayacak, gerçekleşmeyecek hiçbir şeyi halkımıza vaat etmedik. Ayağı yere basan, kaynağı bulunan, gerçekleşmesi mümkün olan projeleri taahhüt ediyoruz. Seçim bir gün, geçim beş yıl. Vatandaşlarımızdan O bir günlük tercihlerini, vicdanlarını, sağduyularını dinleyerek doğru yolda kullanmalarını istirham ediyoruz" diye konuştu.

AK Parti İl Başkanı Mehmet Ünek'in de bulunduğu toplantıya katılan AK Parti Amasya Milletvekili M. Levent Karahocagil de, Cafer Özdemir'in 31 Mart'ta oyunu artırarak tekrar başkan seçileceğine inandığını söyledi.

Yapılan çalışmalarla şehirde trafik sıkışıklığı artık konuşulmadığına değinen Karahocagil, "Bu bir başarıdır. Çünkü biz bunu yıllarca konuştuk. Daha çevre yolumuz bitmeden değerli başkanımızın bir yılda yaptığı kale yolu ile çevre yolunu çözmüş olduk. Tünel ile daha da rahatladık. İnşallah çevre yolunun da önümüzdeki Ekim, Kasım aylarına biteceği söz verildi. Şu anda en son rötuşlar yapılıyor" şeklinde konuştu. - AMASYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 12:17 Kaynak: İHA

Cafer Özdemir, Amasya, Güncel
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