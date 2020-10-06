Palancıoğlu Mimarlık Günü'nü kutladı - Son Dakika

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, 5 Ekim Dünya Mimarlık Günü'nü kutladı.

Palancıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, ekim ayının ilk pazartesi gününün 1985 yılından beri Dünya Mimarlık Günü olarak kutlandığını, bu nedenle belediyede çalışan mimarlarla bir araya geldiklerini belirtti.

17 mimarla ilçeye hizmet verdiklerini anlatan Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Özellikle son 1,5 yıldır yoğun bir tasarım süreci geçiriyoruz. Camiler, okullar, sağlık tesisleri, parklar yapıyoruz. Farklı mimari tasarımlarla arkadaşların bilgi birikiminden yararlanıyoruz. Ben kendilerine teşekkür ediyorum. Mimari ve şehircilik açısından Osmanlı ve Selçuklu'dan kalma geleceğe aktaracağımız çok büyük çalışmalarımız var. Melikgazi Belediyesi olarak farklı alanlarda Küçükali, Kazım Karabekir ve Anbar mahallemizde kentsel dönüşüm blokları yapıyoruz. Melikgazi kurulduğundan bu yana 10 binin üzerinde sosyal konut yapılmış durumda. Bunda arkadaşlarımızın emeği çok büyük. Rabb'im birlikte geleceğe emin adımlarla ilerlemeyi nasip etsin. Bu kapsamda Dünya Mimarlık Günü'nü kutluyorum."