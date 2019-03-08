Başkan Selçuk Üzüm Bağındaki Kadınlarla Buluştu

Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla üzüm bağlarında çalışan kadın işçileri ziyaret ederek günlerini kutladı.

Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla üzüm bağlarında çalışan kadın işçileri ziyaret ederek günlerini kutladı.



Tarlada ve bağda çalışan emekçi kadınları çalıştıkları yerde ziyaret ederek Dünya Kadınlar Günü kutlayan Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, "Sizlerin emekleri ödenmez. Kadınlarımız üretime katkı sağlamalıdır. Kadınlarımızı sadece bugün değil her zaman anmak, anlamak gerek. Ailemizin temel direkleri olan tüm kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü'nü kutlarım. Bu vesile ile kadına şiddet son bulsun." dedi.



Bağda çalışan kadın işçilerle sohbet eden Başkan Selçuk, belediye tarafından hazırlatılan çevreye duyarlı pazar çantalarından hediye etti. - MANİSA

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