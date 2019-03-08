Son Dakika Haberleri: Başkan Selçuk Üzüm Bağındaki Kadınlarla Buluştu

Başkan Selçuk Üzüm Bağındaki Kadınlarla Buluştu

25 dakika önce

Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla üzüm bağlarında çalışan kadın işçileri ziyaret ederek günlerini kutladı.

Başkan Selçuk Üzüm Bağındaki Kadınlarla Buluştu, System.String[]
Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla üzüm bağlarında çalışan kadın işçileri ziyaret ederek günlerini kutladı.

Tarlada ve bağda çalışan emekçi kadınları çalıştıkları yerde ziyaret ederek Dünya Kadınlar Günü kutlayan Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, "Sizlerin emekleri ödenmez. Kadınlarımız üretime katkı sağlamalıdır. Kadınlarımızı sadece bugün değil her zaman anmak, anlamak gerek. Ailemizin temel direkleri olan tüm kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü'nü kutlarım. Bu vesile ile kadına şiddet son bulsun." dedi.

Bağda çalışan kadın işçilerle sohbet eden Başkan Selçuk, belediye tarafından hazırlatılan çevreye duyarlı pazar çantalarından hediye etti. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 04:07 Kaynak: İHA

Necati Selçuk, Sarıgöl, Dünya Kadınlar Günü, Selçuk, Yaşam
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki Koruyucu Aile Yemeğine Ünlüler Akın Etti Erkek Arkadaşıyla Tartışan Kadın, Dünya Kadınlar Günü'nün İlk Saatlerinde Cinayete Kurban Gitti

Gazeteci Abdurrahman Dilipak'tan Dünya Kadınlar Günü'nde Kadınlara Ahlaksız Sözler Tokat Belediyesi Önünde Kadınların Yollarına Kırmızı Halı Serildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.3.2019 16:32:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Selçuk Üzüm Bağındaki Kadınlarla Buluştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]