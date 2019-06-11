Son Dakika Haberleri: Başkan Tekin'e şerbetçi otu figürü hediye ettiler
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Başkan Tekin'e şerbetçi otu figürü hediye ettiler

1 saat önce

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Çömleğe Birde Kadın Eli Değsin projesi kapsamında kursiyerler, Türkiye'de sadece Pazaryeri ilçesinde yetişen şerbetçi otunun çömlekten figürünü yaptı.

Başkan Tekin'e şerbetçi otu figürü hediye ettiler, System.String[]
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Çömleğe Birde Kadın Eli Değsin projesi kapsamında kursiyerler, Türkiye'de sadece Pazaryeri ilçesinde yetişen şerbetçi otunun çömlekten figürünü yaptı.

Çömleğe Birde Kadın Eli Değsin projesi Çömlekçi ustası Ümit Çolak ve kursiyer öğrenci hanımlar ile birlikte Çömlekten Şerbetçi otu figürü yaparak Belediye Başkanı Zekiye Tekin'e hediye etti. Belediye Başkanı Zekiye Tekin, hanımların hediye ettiği Çömlekten Şerbetçi otu figürünü görünce çok mutlu oldu. Başkan Tekin, yaptığı açıklamada, "Türkiye'de tek ilçemizde yetişen Şerbetçi otunun figürünü görmek beni çok mutlu etti. İlçemizi temsil eden bu figürün yapımında rolü olan başta Çömlek ustamıza ve Çömleğe Birde Kadın Eli Değsin projesi kapsamındaki hanım kursiyerlerimize teşekkür ederim" dedi. - BİLECİK
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 11:38 Kaynak: İHA
Yaşam
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