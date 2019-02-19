Son Dakika Haberleri: Başkan Yalçın, Başarılı Sporcuları Tebrik Etti

Başkan Yalçın, Başarılı Sporcuları Tebrik Etti

49 dakika önce

Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, Türkiye Açık Kickboks Turnuvasında Point Fight branşında başarılı olan sporcuları makamında ağırladı.

Başkan Yalçın, Başarılı Sporcuları Tebrik Etti, System.String[]
Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, Türkiye Açık Kickboks Turnuvasında Point Fight branşında başarılı olan sporcuları makamında ağırladı.

Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, başarılı sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Ardından bir açıklamada bulunan Yalçın, "Türkiye Açık Kickboks Turnuvasında Point Fight branşında Nisa İmran Torun Türkiye şampiyonu, Low Kick Contact gençlerde Ayşe Turan Türkiye 2'ncisi oldu. Pazaryeri Spor Kick Boks takımından olan sporcu kardeşlerimizi makamımızda ağırladık. Bizlere bu gururu yaşatan sporcularımıza teşekkür ediyorum. Sağolun varolun. Başarılarının devamını diliyorum Biz daima sporcularımızın yanındayız. Destek olmaya onların yanında olmaya devam edeceğiz" dedi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 07:05 Kaynak: İHA

Türkiye, Muzaffer Yalçın, Pazaryeri, Yaşam
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hastaneye Çocuklarını Güvenlik Kemeriyle Getirdiler Holdinglerin Finans Yatırımları Bankaları 7`ye Katladı

Sözleşmeli Personeller Kadro Bekliyor Vizelerin Kalkmasıyla Moldova'dan Türkiye'ye Gelecek Turist Sayısının 200 Bini Geçmesi Bekleniyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.2.2019 19:54:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Yalçın, Başarılı Sporcuları Tebrik Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]