Başkan Yalçın'dan Kaymakam Güney'e veda yemeği - Son Dakika

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, İstanbul Zeytinburnu'na atanan Talas Kaymakamı Zekeriya Güney'e veda yemeği verdi.



Belediyeden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Yalçın, Güney'in 5,5 yıl Talas'ta güzel işler yaptığını belirtti.

Kaymakam Güney'in görevi süresince kendilerine ağabeylik yaptığını belirten Yalçın, şunları kaydetti:

"Zekeriya Güney ile 1,5 yıl çalışma imkanımız oldu. Heyecanlı çalıştık. Bir kere pandemi döneminde beraberdik. Bu, unutulacak gibi değil. Şehrimize vali yardımcısı olarak ve kaymakam olarak görev yaptığı süre içerisinde mülki amirden çok, bir hami, bir ağabey, bir dost olarak kendisini gördük. Hepimizin üzerinde hakkı büyük. Görev sürelerince yaptıkları çalışmalardan dolayı kendilerine minnettarız. Bundan sonraki görevlerinde de üstün başarılar diliyorum."

Kaymakam Güney de meslek hayatında en uzun Talas'ta görev yaptığını anlatarak, insanlara hizmet etmenin önemli olduğunu ifade etti.