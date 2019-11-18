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Başkan Yılmaz şampiyon sporcuları kutladı

6 saat önce

Türkiye Motodrag Şampiyonası'nda Toroslar Belediyesi'ni temsilen yarışan sporcu Caner Kıt, Türkiye şampiyonu oldu.

Başkan Yılmaz şampiyon sporcuları kutladı, System.String[]

Türkiye Motodrag Şampiyonası'nda Toroslar Belediyesi'ni temsilen yarışan sporcu Caner Kıt, Türkiye şampiyonu oldu.


Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun (TMF), 16-17 Kasım tarihleri arasında Antalya'nın Kepez ilçesinde düzenlediği Türkiye Motodrag Şampiyonası'nda Toroslar Belediyesi'nin destek verdiği Mersin Motosiklet Spor Kulübü yarışmacıları, 2. ayak yarışlarında 15 kupa, 3. ayak yarışlarında 17 kupa alarak 2019 yılı Türkiye Kulüpler Şampiyonluğunu göğüsledi.


Türkiye'nin dört bir yanından 46 sporcunun katıldığı yarışlarda Toroslar Belediyesi'ni temsilen yarışan sporcu Caner Kıt ise sınıfında Türkiye Motodrag Şampiyonluğunu elde etti.


Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, başarılarından dolayı Caner Kıt ve Mersin Motosiklet Spor Kulübü üyelerini tebrik ederek, "Belediyemizi temsil eden sporcularımızın katıldıkları ulusal ve uluslararası şampiyonalarda başarı elde etmesi bizim için büyük bir gurur. Kulübümüz bünyesinde ve Mersin'de destek verdiğimiz sporcularımızın hepsi çok yetenekli. Antalya'da yapılan Türkiye Motodrag Şampiyonası'nda göğsümüzü kabartan sporcumuz Caner Kıt ve Mersin Motosiklet Spor Kulübü üyelerini tebrik ediyorum. Belediye olarak bundan sonraki süreçte de spora her türlü desteği vermeyi sürdüreceğiz" dedi. - MERSİN

Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 02:57 Kaynak: İHA
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