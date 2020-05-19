Başkan Yüce Kovid-19 hastası Sakaryalı ailenin yardım çağrısına duyarsız kalmadı - Son Dakika

Son duruma ilişkin bilgileri almak için büyükelçilikle iletişim kurduklarını aktaran Yüce, "İnşallah Aktaş ailesi en yakın zamanda sağlıklı günlere geri dönecektir." ifadesini kullandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yüce, devletin bu konuda gereken adımları atacağına en ufak şüphelerinin olmadığını belirterek, aileye geçmiş olsun dileklerini iletti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Üsküp 'te Kovid-19 testleri pozitif çıkan Aktaş ailesinde kronik rahatsızlığı bulunan Cüneyt Aktaş'ın sosyal medya hesabından yayınladığı video kısa sürede yayıldı.

Makedonya 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri pozitif çıkan Sakaryalı ailenin Türkiye 'de tedavi olma isteğine kayıtsız kalmayan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce , büyükelçilikle irtibata geçilerek gerekenin yapılacağını bildirdi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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