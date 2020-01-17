Başkanlardan Devam Eden Çalışmalara İnceleme - Son Dakika

Muğla Menteşe'de 2018'de temeli atılan ve yapımı devam eden Kent Meydanı ve katlı otopark ile Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi inşaatını Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün ve Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. 36 Milyon 344 Bin TL maliyetle il merkezine kazandırılacak olan Kent Meydanı inşaatının yüzde 60'ı tamamlandı. Menteşe Belediyesi ile ortak yürütülen çalışmalarla il merkezi Kent Meydanı'na ve 600 araç kapasiteli katlı otoparka sahip olacak.



Muğlalı vatandaşların oyları ile Türkan Saylan'ın isminin verildiği Çağdaş Yaşam Merkezi 42 Milyon 810 Bin TL yatırımla il merkezine kazandırılıyor. İçerisinde çok amaçlı salonlar, kreş, dijital kütüphane, düğün salonu, kitap kafe bulunan Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi çalışmalarının da yüzde 90'ı tamamlandı.



Bahattin Gümüş; "Menteşe yatırımlarla gelişiyor, değişiyor"



Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş Muğla'nın il merkezi Menteşe'nin temsiliyet anlamında şehrin başkenti olduğunu, Büyükşehir Belediyesi'nin yatırımları ve iki belediyenin iş birliği içinde çalışması ile vatandaşlara en iyi hizmeti vermek için çalıştıklarını söyledi. Bahattin Gümüş; "Kent Meydanı ve katlı otopark çalışmaları iki belediyemizin iş birliğinin ürünü. Tamamlandığında il merkezinin otopark sorununu büyük ölçüde çözecek. Kent Meydanı'da Muğlamızın mimarisine uygun düzenlenerek vatandaşlarımızın buluşma noktası olacak. Menteşe ilçemize ve Muğla'ya bu değerli yatırımları kazandıran Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Gürün'e teşekkür ediyorum." dedi.



Başkan Gürün; "Muğlamıza değer katan hizmetler hayata geçiyor"



Muğla'da büyük bir aile olduklarını söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün bu büyük aileye talep ve ihtiyaçlarına göre hizmet götürdüklerini, hizmet ve projeleriyle yaşamaktan ve hizmet etmekten gurur duydukları Muğla'ya değer kattıklarını belirtti.



Başkan Gürün; "13 ilçemiz 569 mahallemiz ile Muğla'da büyük bir aileyiz. Önem, aciliyet sırasına ve en önemlisi imkanlarımıza göre yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Menteşe ilçemizde yapımı devam eden ve bittiğinde sadece Menteşe ilçemize değil tüm Muğla'ya hizmet edecek, buluşma noktası olacak Kent Meydanı ve Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi güzel Muğlamıza değer katan hizmetler olacak. İsmini Muğlalı hemşehrilerimizin belirlediği, varlığıyla onur duyduğumuz Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi farklı aktivitelerin ortak mekanı olarak Muğlalı hemşehrilerimize hizmet edecek. Bir anne evladını kreşe bırakırken, üniversite öğrencisi de araştırma tezi için dijital kütüphaneden yararlanacak. Mutluluğa giden süreçte evlilik için imzalar bu tesiste atılacak. Konum olarak da Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'ne, Kışla Parkı'na, yüzme havuzuna yakın olan tesis il merkezine çok yakışacak. Menteşe Belediye'miz ile ortak çalışmamız Kent Meydanı ve katlı otoparkta şehir merkezi için çok önemli olan otopark sorununu ortadan kaldıracak. Kent Meydanı düzenlemesi ile de Muğlalı hemşehrilerimize yeni bir buluşma, randevulaşma noktası kazandırıyoruz" dedi. - MUĞLA