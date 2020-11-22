Başkent'te sokağa çıkma kısıtlaması sonrası vatandaşlar kendini dışarı attı - Son Dakika

Başkent'te sokağa çıkma kısıtlaması sonrası vatandaşlar kendini dışarı attı

22.11.2020 11:40
Başkent'te sokağa çıkma kısıtlaması sonrası vatandaşlar kendini dışarı attı, System.String[]

Başkent'te sokağa çıkma kısıtlaması sonrası vatandaşlar kendini dışarı attı Başkentte yasağın bitmesi sonrası sokağa çıkan maraton koşucusu: "Evden koşarak çıktım" Ankara'da dün akşam 20.00 saatlerinde başlayan ve bu saba saat 10.

Başkent'te sokağa çıkma kısıtlaması sonrası vatandaşlar kendini dışarı attı

Başkentte yasağın bitmesi sonrası sokağa çıkan maraton koşucusu: "Evden koşarak çıktım"

ANKARA - Ankara'da dün akşam 20.00 saatlerinde başlayan ve bu saba saat 10.00 itibariyle son bulan sokağa çıkma kısıtlaması sonrasında vatandaşlar kendini dışarıya attı.

Başkent Ankara'da korona virüsle mücadele kapsamında dün akşam saat 20.00 itibarıyla başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının sabahında kentin insan yoğunluğunun en fazla olduğu noktalardan Kızılay 15 Temmuz Milli İrade Meydanı nispeten sakindi. Ülke genelinde başlatılan sokağa çıkma kısıtlaması Cumartesi akşamı saat 20.00'da başladı ve bugün saat 10.00 itibariyle son buldu. Vatandaşlar hafta sonu da olması sebebiyle, yasağın son bulduğu andan itibaren park ve bahçelere doğru hareketlendi.

"Evden koşarak çıktım"

Sokağa çıkma yasağının son bulması itibariyle kendini koşarak evden dışarı attığını söyleyen koşucu Zafer Ayyıldız, "İlk yasak kalktı. Saat 10'u çeyrek geçe evden çıktım. İncesu'dan, Anıttepe koşu parkuruna gidiyorum. Orada 21 kilometre koşacağım, zaten şimdi başladım. Avrasya Maratonu'nda da koştum 42 kilometre. Her gün koşuyorum. Yasak kararı çok güzel bir şey. Herkesin uyması gerekiyor. Daha önceden de uyulmuş olsa daha güzel olurdu ama insanlarımız duyarsız. Biz koşuyoruz ama koşarken yarışlarda mecburen çıkarıyoruz maskemizi. Ama genelde uyuyorum maske yasağına. Koşum bittikten sonra güzel bir duşumu alacağım ve kahvaltımı yapacağım. Daha sonra akşam sekize kadar tekrar koşabilirsem koşacağım. Koşamazsam uyacağım yasağa" ifadelerini kullandı.

Öte yandan bugün saat 10.00 itibariyle son bulan sokağa çıkma yasağı yeniden akşam 20.00'da başlayacak ve Pazartesi sabahı 05.00 saati itibariyle son bulacak.

Başkent'te sokağa çıkma kısıtlaması sonrası vatandaşlar kendini dışarı attı
Başkent'te sokağa çıkma kısıtlaması sonrası vatandaşlar kendini dışarı attı
Başkent'te sokağa çıkma kısıtlaması sonrası vatandaşlar kendini dışarı attı
Başkent'te sokağa çıkma kısıtlaması sonrası vatandaşlar kendini dışarı attı
Başkent'te sokağa çıkma kısıtlaması sonrası vatandaşlar kendini dışarı attı

15 Temmuz, Kızılay, Başkent, Ankara, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkent'te sokağa çıkma kısıtlaması sonrası vatandaşlar kendini dışarı attı - Son Dakika


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