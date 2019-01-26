Son Dakika Haberleri: Başkent'te Ücretsiz İnternet Noktaları Artacak

Başkent'te Ücretsiz İnternet Noktaları Artacak

49 dakika önce

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna'nın, ailelerden ve gençlerden gelen yoğun talep üzerine Başkent'teki park ve meydanlara güvenlik kamerası kurulması ve ücretsiz internet hizmetinin yaygınlaştırılması yönündeki talimatı üzerine çalışmalar hızlandırıldı.

Başkent'te Ücretsiz İnternet Noktaları Artacak, System.String[]
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna'nın, ailelerden ve gençlerden gelen yoğun talep üzerine Başkent'teki park ve meydanlara güvenlik kamerası kurulması ve ücretsiz internet hizmetinin yaygınlaştırılması yönündeki talimatı üzerine çalışmalar hızlandırıldı.

İlk etapta belirlenen 18 noktadaki park ve sosyal alanlarda ücretsiz internet ve kamera sisteminin yapılması için teknik çalışmalar yapıldı. Rekreasyon alanlarından 10 tanesinin altyapı çalışmaları tamamlanırken, 8 tanesinde ücretsiz internet ve kamera sistemi devreye sokulacak.

Ücretsiz internet ağı genişletilecek

Ankara'da 19 ilçe merkezi ve meydanlarında bulunan kent ekranları alt yapısı sayesinde de bu noktalarda ücretsiz internet kullanılabileceğini söyleyen Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanı Erdoğan Kurtoğlu, yeni noktalar için planlama yaptıklarını belirterek, çalışmalar hakkında şu bilgileri verdi:

"18 noktanın 8 tanesinde Wİ-Fİ ve kamera sistemi kurma çalışmalarımız devam ediyor. Mart ayı sonunda tümünü tamamlamayı hedefliyoruz. 18 noktanın dışında 20 parkta daha aynı sistemin kurulması için ihale çalışmalarımız devam ediyor."

İnternetten parklar canlı izlenebiliyor

Ankara Büyükşehir Belediyesinin resmi internet sayfasında yer alan "Seyret Ankara" köşesinden güvenlik kameraları sayesinde 8 nokta, 7/24 saat canlı olarak izlenebiliyor. Vatandaşların özellikle de çocukların güvenliğinin öncelikleri olduğunu belirten Kurtoğlu, teknolojiyi kullanarak Akıllı Kent Yönetim Sistemini Başkentlilerle buluşturmayı amaçladıklarını da söyledi.

Başkent'te ücretsiz Wİ-Fİ ve kamera sistemi şu noktalarda hizmete girecek:

Demetevler Parkı, Demetevler Cemre Parkı, Ali Dinçer Parkı (Çalışmalar tamamlandı), Gökçek Parkı, Keçiören Evcil Hayvanlar Parkı (Çalışmalar tamamlandı), Esertepe Rekreasyon Alanı, Kuzey Yıldızı Parkı (Çalışmalar tamamlandı), Çankaya Seğmenler Parkı, Botanik Parkı, 50. Yıl Parkı, Öveçler Rekreasyon Alanı 1 (Çalışmalar tamamlandı), Öveçler Rekreasyon Alanı 2 (Çalışmalar tamamlandı), Öveçler Rekreasyon Alanı 3 (Çalışmalar tamamlandı), Göksu Parkı (Çalışmalar tamamlandı), Gençlik Parkı, Altınpark (Çalışmalar tamamlandı), Mogan Gölü Rekreasyon Alanı (Çalışmalar tamamlandı). - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 10:12 Kaynak: İHA

Mustafa Tuna, Ankara, Güncel
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