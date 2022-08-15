Fenalaşan yolcusunu sırtına yükleyip hastaneye götüren otobüs şoförü günün kahramanı oldu - Son Dakika
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Fenalaşan yolcusunu sırtına yükleyip hastaneye götüren otobüs şoförü günün kahramanı oldu

15.08.2022 13:25

Başkentte özel halk otobüsü şoförlüğü yapan Fırat Kaya, aracıyla seyir halindeyken fenalaşan yolcusunu sırtına yükleyip hastaneye taşıdı.

Başkentte özel halk otobüsü şoförlüğü yapan Fırat Kaya, aracıyla seyir halindeyken fenalaşan yolcusunu sırtına yükleyip hastaneye taşıdı. Yaptığı örnek davranışla herkesin takdirini toplayan genç adamın baygınlık geçiren kadını hastaneye götürmek üzere otobüsten çıkardığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Ankara'da özel halk otobüsü sürücülüğü yapan 27 yaşındaki Fırat Kaya, akşam saat 20.30 sıralarında Sanatoryum Caddesi üzerinde seyir halindeyken yolcularından birisinin fenalaştığını fark etti. Baygınlık geçirenin hamile bir kadın olduğunu gören Kaya, duraklarda durmadı ve otobüsünü Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servis Polikliniğine sürdü. Aracıyla hastane giriş kapısına kadar gelen Kaya, içerideki diğer yolcularından yardımıyla fenalaşan kadını sırtına yükledi ve içeride bulunan sedyelere kadar taşıdı. Sergilediği davranışıyla herkese örnek olan Fırat Kaya büyük taktir topladı. Hastanede tedavi altına alınan kadının ise durumunun iyi olduğu ve tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi. Korku dolu o anlar ise olayın yaşandığı otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

"Acil servise kadar götürdüm bıraktım"

Yaşanılan anları anlatan Fırat Kaya, "Atapark istikametine giderken iki koltuk arkamdaki kadın rahatsızlandı. Yolculardan birisi, arkadaşımız hamile olduğunu söyledi. Ben de sıradaki durakta durmadan Keçiören Araştırma Hastanesine doğru gittim. Hastaneye vardığımızda arkadaşım sedye istemeye gitti. 3-4 dakika bekledik ama sedye gelmedi. Arkadaşımızı koltuktan kaldırmak istedik, koridora yığıldı. Ağlamaya başladı ben dayanamadım. Sırtıma yükleyip acile kadar seri bir şekilde götürmek istedim. O an çok üzüldüm bana karşı baktı, ağladı dayanamadım. Çok üzücü bir durumdu. Hastane de acil servise kadar götürdüm bıraktım" dedi.

"Herkesin böyle duyarlı olmasını istiyorum"

Olumlu tepkilerle karşıladığını söyleyen Kaya, "Teşekkür ediyorlar Allah razı olsun diyorlar duaları yeter. Herkesin böyle duyarlı olmasını istiyorum. Kadını tanımıyordum. Yardım etmek istedim. Elimden geleni yaptım. İnşallah durumu da iyidir" ifadelerini kullandı. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Fırat Kaya, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Fenalaşan yolcusunu sırtına yükleyip hastaneye götüren otobüs şoförü günün kahramanı oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fenalaşan yolcusunu sırtına yükleyip hastaneye götüren otobüs şoförü günün kahramanı oldu - Son Dakika
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