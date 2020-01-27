Başkentten Elazığ ve Malatya'ya yardım malzemesi taşıyan konvoy yola çıktı - Son Dakika

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Başkentten Elazığ ve Malatya'ya yardım malzemesi taşıyan konvoy yola çıktı
6 saat önce
Ankara merkez ve 25 ilçeden, Elazığ ve Malatya'ya ulaştırılacak yardım malzemelerini taşıyan konvoy hareket etti.
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 09:06 Kaynak: AA
Ankara merkez ve 25 ilçeden, Elazığ ve Malatya'ya ulaştırılacak yardım malzemelerini taşıyan konvoy hareket etti.
Ankara Valiliğinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Ankara'daki kaymakamlıkların, belediyelerin, odaların ortak organizasyonuyla ve hayırseverlerin katkılarıyla Elazığ ve Malatya'ya ulaştırılmak üzere yardım malzemeleri hazırlandığı bildirildi.
Merkez ve 25 ilçeden gelen yardım malzemelerini taşıyan konvoylardan birinin daha yola çıktığı belirtilen paylaşımda, "Seninleyiz Elazığ, seninleyiz Malatya" ifadelerine yer verildi.
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