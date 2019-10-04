Son Dakika Haberleri: Basketbol: 4. Özgecan Aslan Kupası
Son Dakika Spor Haber

Basketbol: 4. Özgecan Aslan Kupası

57 dakika önce

Salon: ASKİ AtatürkHakemler: Halil Erkoç, Deyer Akçay, Betül Yenisu Hatay Büyükşehir Belediyespor: Asena Yalçın 9, Özge Yavaş 6, İdil Türk 3, Kardelen Gezgin, Peters 20, Gülşah Gümüşay, Gizem Başaran, Abdelkader 13, Tuğba Oral 2Elazığ İl Özel İdare: Slonjsak 13, Nazlı Güngör, Manolya Kurtulmuş...

Basketbol: 4. Özgecan Aslan Kupası, System.String[]

Salon: ASKİ Atatürk

Hakemler: Halil Erkoç, Deyer Akçay, Betül Yenisu


Hatay Büyükşehir Belediyespor: Asena Yalçın 9, Özge Yavaş 6, İdil Türk 3, Kardelen Gezgin, Peters 20, Gülşah Gümüşay, Gizem Başaran, Abdelkader 13, Tuğba Oral 2

Elazığ İl Özel İdare: Slonjsak 13, Nazlı Güngör, Manolya Kurtulmuş 8, Aysel Bakır, Nihan Demirkol 3, Williams 8, Miray Şahin 2, Kübra Erat 5, Vaughn 18, Ervin 14


1. Periyot: 9-21


Devre: 28-34

3. Periyot: 40-57


Bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Özgecan Aslan Kadınlar Basketbol Kupası'nın ikinci maçında Elazığ İl Özel İdare, Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 71-53 yendi.


Tek devreli lig usulüne göre düzenlenen turnuva, 3 gün sürecek.

Büyükşehir Belediyespor, Mustafa Kemal Atatürk, Hatay, ASKİ, Spor

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 10:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Hatay'da traktörün çarptığı asker şehit oldu
Eski Fenerbahçeli Aatıf, Kadıköy'deki performansıyla tepki çekti! Fenerbahçe, Akdeniz ekiplerine takıldı! Erman Toroğlu: Fenerbahçe'nin pozisyonu net penaltı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2019 23:07:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Basketbol: 4. Özgecan Aslan Kupası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]