Basketbol: 4. Özgecan Aslan Kupası

Salon: ASKİ Atatürk
Hakemler: Halil Erkoç, Deyer Akçay, Betül Yenisu
Hatay Büyükşehir Belediyespor: Asena Yalçın 9, Özge Yavaş 6, İdil Türk 3, Kardelen Gezgin, Peters 20, Gülşah Gümüşay, Gizem Başaran, Abdelkader 13, Tuğba Oral 2
Elazığ İl Özel İdare: Slonjsak 13, Nazlı Güngör, Manolya Kurtulmuş 8, Aysel Bakır, Nihan Demirkol 3, Williams 8, Miray Şahin 2, Kübra Erat 5, Vaughn 18, Ervin 14
1. Periyot: 9-21
Devre: 28-34
3. Periyot: 40-57
Bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Özgecan Aslan Kadınlar Basketbol Kupası'nın ikinci maçında Elazığ İl Özel İdare, Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 71-53 yendi.
Tek devreli lig usulüne göre düzenlenen turnuva, 3 gün sürecek.