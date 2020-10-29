Erzurum'da basketler "Cumhuriyet" için atıldı

Turnuvayı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 97. yıl dönümü ve kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Türkiye Tekvando Federasyonu Asbaşkanı Zekeriya Tutar anısına düzenlediklerini belirten Culfa, tekerlekli sandalye basketbol takımdan Eros Spor ile Uçan Periler takımlarının da turnuvada yer aldığını kaydetti.

Basketbol İl Temsilcisi Cem Culfa, turnuvaya ilişkin yaptığı açıklamada, anlamlı bir turnuvayı başarıyla tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını aktardı.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Basketbol İl Temsilciliği iş birliğiyle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Zekeriya Tutar Anma Basketbol Turnuvası, Kazım Karabekir Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Erzurum 'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla basketbol turnuvası düzenlendi.

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