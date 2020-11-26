Batan teknedeki 19 göçmen son anda kurtarıldı - Son Dakika

Batan teknedeki 19 göçmen son anda kurtarıldı
26.11.2020 00:27
MERSİN'in Anamur ilçesi açıklarında batmak üzere olan fiber tekne içerisinde 19 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından son anda kurtarıldı.
MERSİN'in Anamur ilçesi açıklarında batmak üzere olan fiber tekne içerisinde 19 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından son anda kurtarıldı. Teknede bulunan ve ülkeyi yasadışı yollarla terk etmeye çalışan 2 şüpheli yakalandı.
Anamur ilçesine bağlı Yakacık açıklarında içerisinde düzensiz göçmenler bulunan fiber teknenin yakıtının bitmesi nedeniyle sürüklenerek su aldığı ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik Komutanlığı botu, bölgeye doğru hareket etti. Tekne içerisindeki 19 düzensiz göçmen kurtarılırken, ülkeyi yasadışı yollarla terk etmeye çalışan 2 şüpheli yakalandı. Yakalanan göçmenler karaya çıkartıldı.
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