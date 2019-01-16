Son Dakika Haberleri: Batman'da Aranan Bir Kişi Yakalandı

Batman'da Aranan Bir Kişi Yakalandı

1 saat önce

Batman'da aranan bir kişi yakalandı.

Batman'da Aranan Bir Kişi Yakalandı, System.String[]
Batman'da aranan bir kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince hırsızlık olayların önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında şüphe üzerine durdurulan F.İ'nin 6 farklı suçtan arandığı ve hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan F.İ işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 10:23 Kaynak: AA

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