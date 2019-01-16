Batman'da Aranan Bir Kişi Yakalandı
1 saat önce
Batman'da aranan bir kişi yakalandı.
Batman
'da aranan bir kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince hırsızlık olayların önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında şüphe üzerine durdurulan F.İ'nin 6 farklı suçtan arandığı ve hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.
Gözaltına alınan F.İ işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 10:23 Kaynak: AA
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