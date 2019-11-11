Son Dakika Haberleri: Batman'da askeri araç devrildi: 7 yaralı
Son Dakika Güncel Batman'da askeri araç devrildi: 7 yaralı

Batman'da askeri araç devrildi: 7 yaralı

7 saat önce

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde zırhlı aracın devrilmesi sonucu 3 asker, 4 güvenlik korucusu yaralandı.

Batman'da askeri araç devrildi: 7 yaralı, System.String[]

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde zırhlı aracın devrilmesi sonucu 3 asker, 4 güvenlik korucusu yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Hasankeyf ilçesinden Gercüş İlçe Jandarma Karakolu'na giden asker ve güvenlik korucularını taşıyan zırhlı araç, Yolüstü Jandarma Karakolu yakınlarında devrildi.


Kazada, araçta bulunan 3 asker ve 4 güvenlik korucusu yaralandı.


Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Hasankeyf Devlet Hastanesi, Batman Bölge Devlet Hastanesi ile ildeki özel hastanelere kaldırıldı.


Yaralılardan bir asker ve bir güvenlik korucusunun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Hasankeyf, Gercüş, Batman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 12:06 Kaynak: AA
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Batman'da askeri araç devrildi: 3 asker, 4 güvenlik korucusu yaralandı
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