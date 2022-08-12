Batman'da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü - Son Dakika
Üye Girişi

Batman'da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü

12.08.2022 23:15
Batman'da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü

Batman'da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Batman'da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Hilal Mahallesi'nde aralarında husumet bulunduğu öğrenilen iki aile arasında başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Pompalı tüfekle açılan ateş sonucu İbrahim K. (50) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

112 Acil Servis ekiplerince Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan İbrahim K. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, İbrahim K'yi vuran şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

YORUMLAR
500
Batman'da cinayet şüphelisi yakalandı Batman'da cinayet şüphelisi yakalandı Batman'da 10 günde faili meçhul 218 olay aydınlatıldı Batman'da 10 günde faili meçhul 218 olay aydınlatıldı
Kaynak: AA

Batman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Batman'da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
23:06 Trabzonspor konuk ettiği Hatayspor'u Abdülkadir Ömür'le devirdi! Lige 2'de 2'yle başladı
22:01 Trabzonsporlu Edin Visca'nın talihsiz anı! Sahayı ambulansla terk etti
21:35 500 milyon dolarlık serveti vardı! Efsane boksör Mike Tyson tüm parasını kadınlara harcadığını itiraf etti
21:28 Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na ÖTV yanıtı
21:21 Plajda güneşlenirken rüzgardan uçan şemsiyenin saplandığı kadın feci şekilde öldü
21:14 Önce ailesine sonra sokaktakilere kurşun yağdırdı! 11 ölü ve 6 yaralı var
21:11 Bakan Murat Kurum, konut ve kira fiyatlarının hızla düşeceğini söyledi
20:35 Sağlık-Sen Başkanı açıkladı! Yeni yönetmelikle hangi sağlık çalışanı ne kadar ek ödeme alacak?
20:34 Sarı-kırmızılı taraftar Belotti'nin eşi ile ilgili çıkan haberler sonrası harekete geçti: Come to Galatasaray
20:03 "CHP'li belediyeler için İçişleri'nde birim oluşturuldu" iddiasına Bakan Süleyman Soylu'dan videolu yanıt geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2022 23:15:45. #1.11#
SON DAKİKA: Batman'da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement