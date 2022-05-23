Batman'da kablo hırsızı suçüstü yakalandı - Son Dakika
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Batman'da kablo hırsızı suçüstü yakalandı

23.05.2022 13:09
Batman'da kablo hırsızı suçüstü yakalandı

Batman'da gece saatlerinde demir makasıyla internet kablolarını kesip çalan hırsız, vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Batman'da gece saatlerinde demir makasıyla internet kablolarını kesip çalan hırsız, vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Batman Sağlık Mahallesi'nde gece 02.30 sularında direğe bağlı internet kablolarını demir makasla kesip çalan hırsız, vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, hırsızı çaldıkları kablolarla birlikte yakaladı. - BATMAN

Batman'da kablo hırsızı suçüstü yakalandı
Batman'da kablo hırsızı suçüstü yakalandı
Batman'da kablo hırsızı suçüstü yakalandı

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Kaynak: İHA

Batman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Batman'da kablo hırsızı suçüstü yakalandı - Son Dakika


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