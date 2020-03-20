Batman'da mülk sahipleri Ramazan Bayramına kadar kira almayacak - Son Dakika

Batman'da Şemsiyeli Sokaktaki mülk sahipleri kiracılarından Ramazan Bayramına kadar kira almayacaklarını duyurdu.



Korona virüs tedbirlerinden vatandaşlar eve kapanırken, iş yapamaz duruma gelen sokak esnafına destek amacıyla iş yeri sahipleri, kiracılarından Ramazan Bayramına kadar kira almama kararı aldı. Mülk sahipleri açıklamayı okuyan Hasan Tunç, "Kurulma aşamasında olan Hasankeyf Şemsiyeli Sokak Derneği Yönetim Kurulu adına bu kararı aldık. Korona virüse karşı alınan tedbirler neticesinde esnaf iş yapamadığından dolayı zor durumda. Bu yüzden mülk sahipleri onlara destek amacıyla önümüzdeki Ramazan Bayramına kadar kira talep etmeyecek. Gıda ve temizlik malzemesinde sıkıntısı olan kiracı arkadaşlarımıza gıda ve temizlik maddesi yardımında bulunacağız. Gün dayanışma günüdür" dedi. - BATMAN